Basketbol Süper Ligi'nde play-off final maçları ne zaman? Büyük heyecan start alıyor
ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off final heyecanı başlıyor. ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun karşı karşıya geleceği play-off final serisinde ilk maç için nefesler tutuldu. Peki, Basketbol Süper Ligi'nde play-off final maçları ne zaman?
ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu lider bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek finalinde Empera Halı Gaziantep'i, yarı finalde de Beşiktaş Icrypex'i eleyerek finale yükseldi. Fenerbahçe Beko ise play-off çeyrek final serisinde Darüşşafaka Tekfen'i eledikten sonra yarı finalde Pınar Karşıyaka'yı geçerek adını finale yazdırdı. İşte, maç tarihi...
Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun karşı karşıya geleceği play-off final serisinde ilk maç 3 Haziran'da oynanacak.
Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.
Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride, ikinci karşılaşma 5 Haziran Cumartesi günü yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.