Basketbol Süper Ligi | Gaziantep Basketbol 77-70 Bursaspor
ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Empera Halı Gaziantep Basketbol, sahasında Frutti Extra Bursaspor'u 77-70 yendi.
Salon: Şahinbey
Hakemler: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Musa Kazım Çetin
Empera Halı Gaziantep Basketbol: Can Uğur Öğüt 8, Kelly 17, Jaiteh 17, Simpson 7, Hayes 20, Lemar 2, Alp Karahan, İsmail Cem Ulusoy, Metehan Akyel, Muhammed Doğan Şenli 6
Frutti Extra Bursaspor: Tillman 8, Birkan Batuk 1, Peters 9, Shayok 22, Kadji 13, Munford 5, Ender Arslan 3, Oğuz Savaş 9, Can Maxim Mutaf, Metin Türen
1. Periyot: 17-11
Devre: 36-30
3. Periyot: 54-52
250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle