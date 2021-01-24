MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriBasketbol Süper Ligi | Gaziantep Basketbol 77-70 Bursaspor
GeriBasketbol Basketbol Süper Ligi | Gaziantep Basketbol 77-70 Bursaspor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Basketbol
AA
Haber Giriş: 24.01.2021 - 17:36 | Son Güncelleme:

Basketbol Süper Ligi | Gaziantep Basketbol 77-70 Bursaspor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Basketbol Süper Ligi | Gaziantep Basketbol 77-70 Bursaspor
Abone Olgoogle-news

ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Empera Halı Gaziantep Basketbol, sahasında Frutti Extra Bursaspor'u 77-70 yendi.

Salon: Şahinbey

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Musa Kazım Çetin

Empera Halı Gaziantep Basketbol: Can Uğur Öğüt 8, Kelly 17, Jaiteh 17, Simpson 7, Hayes 20, Lemar 2, Alp Karahan, İsmail Cem Ulusoy, Metehan Akyel, Muhammed Doğan Şenli 6

Frutti Extra Bursaspor: Tillman 8, Birkan Batuk 1, Peters 9, Shayok 22, Kadji 13, Munford 5, Ender Arslan 3, Oğuz Savaş 9, Can Maxim Mutaf, Metin Türen

1. Periyot: 17-11
Devre: 36-30
3. Periyot: 54-52 

 

Basketbol Süper Ligi | Gaziantep Basketbol 77-70 Bursaspor

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle