Basketbol Süper Ligi | Pınar Karşıyaka-OGM Ormanspor: 86-57

SALON: Mustafa Kemal Atatürk



HAKEMLER: Zafer Yılmaz (xx), Ahmet Tatlıcı (xx), Çağrı Hekimoğlu (xx)



PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 11, Onuralp (xx) 4, Henry (xxx) 11, M’Baye (xxx) 11, Morgan (xx) 9, Yunus (x) 3, Kennedy (xx) 8, Metecan (xxx) 11, Semih (xx) 4, Nusret (xx) 5, Mahir (xx) 7, Arca (x) 2



OGM ORMANSPOR: Holloway (x) 4, Hagins (xxx) 10, Efe Ergi (x) 4, Kidd (xxx) 13, Cevher (xx) 8, Kikanovic (xx) 8, Hardy (x) 3, Erol Can (x), Kadir (x), Mert (x) 3, Tunahan (x) 4



1’İNCİ PERİYOT: 23-21

İLK YARI: 47-30

3’ÜNCÜ PERİYOT: 68-44



Karşıyaka’da koronavirüse yakalandıktan sonra son testleri negatif çıkıp karantina sürecini de tamamlayan Metecan Birsen, kadroda yer alarak oyuna kenardan dahil oldu. Metecan son olarak 6 Aralık’taki Bursaspor deplasmanında forma giymişti. Yine kasım ayında koronavirüse yakalanıp iyileşmesinin ardından uzun süredir oynayamayan takım kaptanı Semih Erden de 1 Kasım’daki Türk Telekom deplasmanından yaklaşık 2 ay sonra ilk kez süre aldı.



Maçın başında konuk takımdan Higgins’in pota altından sayılarına Karşıyaka Henry’le karşılık verdi. Karşılıklı basketlerle geçen periyot, yeşil-kırmızılılardan M’Baye’nin sayısıyla 23-21 sonuçlandı. İkinci periyotta 24 sayı bularak rakibine iyi savunmayla 9 sayı şansı veren Karşıyaka, kenardan gelen Semih, Metecan ve Nusret’in de skor katkısıyla farkı 19 sayıya kadar çıkardı. İlk yarı sonunda ev sahibi soyunma odasına 47-30 üstün gitti. Üçüncü periyotta etkili oyununu sürdüren ev sahibi Yunus’un son saniye üçlüğüyle skoru 68-44’e getirip, dördüncü periyoda 24 sayı farkla önde başladı. Dördüncü ve son periyotta da rahat bir basketbol sergileyen Pınar Karşıyaka, salondan 86-57 galip ayrıldı.

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