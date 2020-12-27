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Basketbol
AA
Haber Giriş: 27.12.2020 - 15:32 | Son Güncelleme:

Basketbol Süper Ligi | HDI Sigorta Afyon Belediyespor 73-96 Beşiktaş

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Basketbol Süper Ligi | HDI Sigorta Afyon Belediyespor 73-96 Beşiktaş
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 96-73 yendi.

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Ali Şakacı, Kaan Büyükçil, Ayşe Nur Yazıcıoğlu

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Wright 16, Saldivar 22, Kairys 4, Leissner 13, Macura 4, Sinan Sağlam, Ekrem Sancaklı 2, Egemen Güven 12

Beşiktaş: Şehmus Hazer 16, Blackmon 9, Johnson 14, Sadık Emir Kabaca 2, Alperen Şengün 23, Furkan Haltalı 4, Egehan Arna 14, Dewayne Berry 14, Hakan Sayılı

1. Periyot: 25 -21
Devre: 42-40
3. Periyot: 64-63

5 faulle çıkanlar: 28.23 Kairys, 38.18 Macura (HDI Sigorta Afyon Belediyespor)

Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip, ligde 7. galibiyetini aldı. HDI Sigorta Afyon Belediyespor ise 7. mağlubiyetini yaşadı.

Basketbol Süper Ligi | HDI Sigorta Afyon Belediyespor 73-96 Beşiktaş

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