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Basketbol Süper Ligi CANLI YAYINLA Misli.com'da! Karşıyaka-Fenerbahçe maçının iddaa oranları...

#Misli.Com#İddaa#Basketbol Süper Ligi
Basketbol Süper Ligi CANLI YAYINLA Misli.comda Karşıyaka-Fenerbahçe maçının iddaa oranları...

Misli.com üzerinden naklen yayınlanan ING Basketbol Süper Ligi’nde Pazar gününün öne çıkan karşılaşması olan Pınar Karşıyaka – Fenerbahçe Beko mücadelesi saat 20.15’de başlayacak. Siz de bu keyifli karşılaşmanın heyecanını Tek Maç, Canlı Bahis ve Canlı İzle seçenekleriyle yaşayabilirsiniz.

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İlandır

ING Basketbol Süper Ligi’nde Play-off hattına doğrudan etki edecek olan mücadelede Pınar Karşıyaka ve Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.

Ev sahibi ekibin sezon başından bu yana savunma performansında yaşadığı dalgalanmalar ve aldığı ekstra yenilgiler 5. sıraya kadar gerilemesine neden olmuştu.

Normal sezonu en azından ilk 4 sıra içinde bitirerek Play-off etabında ev sahibi avantajını yakalamak isteyen İzmir ekibi, Fenerbahçe Beko karşısında Tony Taylor ve Bonzie Colson gibi hücum silahlarıyla parkede olacak.

Ligde farklı şekilde liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe Beko ise Euroleague’de aldığı üst üste yenilgiler sonucunda moral kaybetti.

Play-off hedefi için ciddi yara alan sarı-lacivertlilerin ligde kazanarak yeniden bir seri yakalamaya ihtiyacı bulunuyor.

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Fenerbahçe Beko’da Baskonia deplasmanında sakatlanan Nando De Colo'nun İzmir'de süre alması beklenmiyor.

Basketbol Süper Ligi CANLI YAYINLA Misli.comda Karşıyaka-Fenerbahçe maçının iddaa oranları...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Bu sezon Basketbol Süper Ligi’nin ilk yarısında karşılaşan iki ekibin mücadelesinde Fenerbahçe Beko, rakibini 91-69’luk skorla mağlup etmeyi başarmıştı.

- İki takımın bu sezon karşı karşıya geldiği maçta 150 sayı barajı aşıldı.

MİSLİ.COM YAZARI DORUK BOYACI'NIN YORUMU

Hafta içinde Euroleague'de aldığı iki yenilgi play-off umutlarını zora sokan Fenerbahçe Beko'da moraller oldukça düşük...

Bugün çıkacakları Karşıyaka deplasmanı da onlar için bu zorlu periyodun parçası olacak.

Bu noktada nasıl bir reaksiyon vereceklerini tahmin etmek zor olsa da liderliği elinde bulundurmanın getirdiği rahatlık ile normalden daha düşük bir performans sergilemelerini bekliyorum.

Karşıyaka'nın ilk 4 sıra için mücadeleye devam etmesi gerekiyor. Durum böyle iken iç saha avantajını da göz önünde bulundurursak handikap desteği ile ev sahibi ekibi önereceğim.

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Basketbol Süper Ligi CANLI YAYINLA Misli.comda Karşıyaka-Fenerbahçe maçının iddaa oranları...

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#Misli.Com#İddaa#Basketbol Süper Ligi

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