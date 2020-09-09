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Basketbol
AA
Haber Giriş: 09.09.2020 - 13:35 | Son Güncelleme:

Basketbol haberleri | Sedat Ali Karagülle, Beşiktaş'ta!

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Basketbol haberleri | Sedat Ali Karagülle, Beşiktaş'ta!
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, oyun kurucu Sedat Ali Karagülle'yi kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 21 yaşındaki ve 1,90 metre boyundaki Sedat Ali Karagülle, kendisini 3 yıllığına siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

2017-2018 sezonunda Bandırma Kırmızı'da kariyerine başlayan Sedat Ali, 35 lig maçında 6,6 sayı ve 2,4 ribaunt ortalamalarını yakaladı. Bir sonraki sezon aynı takım formasıyla 28 lig maçında forma giyen genç oyuncu, 5,8 sayı ve 1,6 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

Geçen sezon Bandırma Basketbol Kulübünde 20 lig maçında parkeye çıkan oyun kurucu 9,1 sayı, 3,3 ribaunt ve 1,2 asist ortalamalarıyla yılı tamamladı.

 

Basketbol haberleri | Sedat Ali Karagülle, Beşiktaşta

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