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Basketbol camiası BİDEV'in organizasyonunda buluştu

#BİDEV#Basketbol#Avrupa
Basketbol camiası BİDEVin organizasyonunda buluştu

Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfının (BİDEV) ilk toplantısı, Eskişehir'de gerçekleştirildi.

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BİDEV; basketbola yönetici, antrenör, oyuncu ve hakem olarak emek verenleri bir araya getirdi.

BİDEV Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arat, kurucu üye ve mütevelli heyeti başkanı Aydın Örs, yöneticiler Erol Tabanca, Ömer Bozer ve diğer üyelerin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında vakfın amacı anlatıldı.

Basın toplantısının açılış konuşmasını yapan Aydın Örs, iki gündür tarihi toplantılar yaptıklarını belirterek, "Sadece basketbola emek vermiş insanlar değil, oyuncu, antrenör, hakem olarak da değil, basketbola uzaktan da olsa sempati duyan insanların iştirak ettiği ve bizi mutlu ettiği toplantıydı. Amaç çeşitli çalışma gruplarıyla özgün ve farklı projelerin ortaya çıkarılmasıydı." dedi.

Vakfın en önemli amaçlarından birinin eğitim olacağını vurgulayan Örs, "Bunu sosyal sorumluluk projeleriyle taçlandırmak istiyoruz. Basketbolun gidemediği en ücra köşeye bunu taşımak görevimiz. Hepimiz bunun için çalışacağız. Özgün ve farklı projeler ortaya çıkacak." diye konuştu.

Basketbolun zor günler geçirdiğine dikkati çeken Örs, "Federasyonda seçim var. Efsane olmuş üç isim seçime giriyor. İnşallah demokratik ortamda, kulüpler kimi seçiyorsa güzel bir seçim olur. BİDEV olarak bağımsızlığımızı kaybetmeden seçilen yönetimle ve bazı kurumlarla iş birliği yapmak durumunda kalabiliriz." ifadelerini kullandı.

- Arat: "Müthiş bir kombinasyon oluştu"

Yönetim kurulu başkanı Hasan Arat ise Türkiye için iyi bir şey yaptıklarına inandıklarını belirterek, "İki gün fevkalade çalışmalar yaptık. Burada profesyonel basketbol oynamış, bilim insanları, çok önemli iş insanları var. Emekçiler var. Müthiş bir kombinasyon oluştu. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile önemli proje başlattık." değerlendirmesinde bulundu.

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Aktif basketbolculardan da destek aldıklarını anlatan Arat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sinan Güler, Doğuş Balbay ve Mehmet Yağmur'un yanı sıra antrenörler Ergin Ataman, Orhun Ene ve Ufuk Sarıca da üyelerimiz. Burada komitelerimiz sağlık, eğitim, iletişim, müze, finansman çalıştayları yaptı. Yol haritasını belirleyerek kısa ve uzun vadede yapabileceklerimizi bir plan çerçevesinde gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Yönetim kurulunda yüksek oranda kadın üyenin olduğuna dikkati çeken Arat, "Genç kadınlarımızı da teşvik edeceğiz. Aktif kadın sporcularımızı da teşvik edeceğiz. Spor, dayanışma ve eğitim alanında faaliyet gösteren vakıf olarak kadın erkek eşitliği açısından örnek olacağız." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin yetiştirdiği önemli oyuncuların olduğunu hatırlatan Arat, şunları kaydetti:

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"Avrupa Ligi ve NBA'de rol modeli olan arkadaşların sezon bittiğinde belli süre ayırıp Anadolu'da vakıfla bazı çalışmalara katılmalarını istiyoruz. Bu, onların aynı zamanda görevi olmalı. Burada da bir gelenek oluşturmamız lazım. NBA oyuncusu yazın bunları yapabiliyorsa, bizim oyuncularımız da sadece İstanbul'da ya da tatil bölgesinde kalmamalı. Anadolu'da da çocuklarla, insanlarla bir araya gelmeli. Yeter ki onlar gönüllü olsunlar, örnek olsunlar. Biz her türlü desteği vermeye hazırız."

Türkiye Basketbol Federasyonunun olağan genel kurulunda başkan adayı olan Erman Kunter'in toplantıya katılması ve bunun seçime dönük yorumlara neden olduğu yönündeki soruyu yanıtlayan Arat, "Basketbol siyasetinin içinde olmayacağımızı söyledik. Üç aday basketbol camiası için büyük kazanımdır. Üç efsane ismin aday olmasından dolayı çok mutluyuz. Kendi içimizden adaylar çıkıyor. Bu zemini başkalarına bırakmıyorlar. Kim seçilirse seçilsin bizimle çalışma isteği olursa BİDEV olarak proje yürütmeye hazır olacağız. Camianın kaderini kendisinin belirleyeceği, kendi insanıyla netice alacağı bir düzene geçmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

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Yönetim kurulu üyelerinden Erol Tabanca da basketbolla dayanışmanın ne olduğunu öğrendiklerini vurgulayarak, "Vakfın en önemli amaçlarından biri sosyal yardım ve destek olacak. Katılımın artmasıyla vakfımızın güçlenmesini arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

Üyelerden Ömer Bozer, eğitim ve sosyal dayanışma konusunda önemli çalışmalar yapacaklarına dikkati çekerek, "Sağlık sorunları olan, imkanları olmayanlar için mutlaka bütçemizde bir şeyler ayrılacak. Kısıtlı bütçeyle çalışıyoruz ama bu konuya önem vereceğiz. Direkt yardım da olabilir, sigorta sistemi şeklinde de olabilir. İkisi de olabilir." diye konuştu.

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#BİDEV#Basketbol#Avrupa

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