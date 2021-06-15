Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ve ekibinden Galatasaray'ı kalkındıracak proje: "Columbus"

Eşref Hamamcıoğlu ve Cemal Özgörkey yeni projeleri 'Columbus'u açıkladı

Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ve 2. başkan adayı Cemal Özgörkey seçime sayılı günler kala yeni mali kalkınma projeleri 'Columbus'u tanıtan bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Söz konusu toplantıda Galatasaray'daki mali proje çalışmalarını anlatan Hamamcıoğlu ve Özgörkey, "Columbus Projesi" adını verdikleri çalışmanın detaylarını paylaştı. Galatasaray'ın mevcut mali yapısını kalkındıracaklarını belirten Eşref Hamamcıoğlu ve ekibi, bu projeyle birlikte Sportif A.Ş bünyesindeki Mağazacılık Pazarlama, Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme A.Ş ve Dijital A.Ş departmanlarını Ali Sami Yen Yatırım A.Ş adı altında ayağa kaldıracaklarını ifade ettiler.

Sarı-kırmızılıların mevcut borcunun 2 milyar 162 lira olduğunu belirtirken Cemal Özgörkey ise, 'Columbus Projesi'nin hedeflendiğini gibi ilerlemesi durumunda 2024 yılında 2 milyar 500 milyon lira gibi bir değer yaratacağını açıkladı.

Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...