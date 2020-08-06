Basel Eintracht Frankfurt maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda?

Basel ile Eintracht Frankfurt, ikinci kez bir resmi maçta karşı karşıya geliyor. İsviçre temsilcisi, eşleşmenin ilk ayağını 3-0 kazanmıştı. Avrupa kupalarında İsviçre takımlarıyla oynadığı dört deplasman maçının ikisini kazanan Frankfurt, son mağlubiyetini 1977 UEFA Kupası'nda Zürich'e karşı almıştı.

Avrupa Ligi'nde çıktığı son dört maçı gol yemeden kazanan Basel, turnuvada mevcut formata geçilen 2009/10'dan bu yana beş maçlık seri yakalayan ilk takım olmak için sahaya çıkıyor. Avrupa kupalarında ilk maçını üç veya daha fazla farkla kazandığı çift ayaklı eleme turlarında turnuvaya veda eden son takım 2013/14'te Basel'di.

Bu sezon Avrupa Ligi'nde yakaladığı gol beklentisini en fazla aşan takım Basel.

Basel EİNTRACHT FRANKFURT maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda?

Basel Eintracht Frankfurt maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.