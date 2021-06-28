Başakşehirli Cemali Sertel, Rizespor'a kiralanacak
Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir’in sol beki Cemali Sertel’i kadrosuna katıyor.
Ümit Milli Takım formasını da giyen 21 yaşındaki futbolcu, 1 yıl kiralık olarak Karadeniz ekibinde görev alacak.
Geçen sezon turuncu lacivertli takımla 13 lig, 3 de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan Cemali Sertel, gösterdiği performansla göz doldurdu.
Ümit Milli Takım formasını 8 kez terleten genç sol bekin Başakşehir ile 2023 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.
Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...