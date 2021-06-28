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GeriFutbol Başakşehirli Cemali Sertel, Rizespor'a kiralanacak
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Futbol
İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 28.06.2021 - 16:33 | Son Güncelleme:

Başakşehirli Cemali Sertel, Rizespor'a kiralanacak

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Başakşehirli Cemali Sertel, Rizespor'a kiralanacak

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir’in sol beki Cemali Sertel’i kadrosuna katıyor.

Ümit Milli Takım formasını da giyen 21 yaşındaki futbolcu, 1 yıl kiralık olarak Karadeniz ekibinde görev alacak.

Geçen sezon turuncu lacivertli takımla 13 lig, 3 de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan Cemali Sertel, gösterdiği performansla göz doldurdu.

Ümit Milli Takım formasını 8 kez terleten genç sol bekin Başakşehir ile 2023 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

Başakşehirli Cemali Sertel, Rizespora kiralanacak

Başakşehirli Cemali Sertel, Rizespora kiralanacak

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