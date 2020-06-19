Başakşehir'in yıldızı Robinho: 'Hayalimiz şampiyon olmak'
Başakşehir'in Brezilyalı yıldızı Robinho, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
Süper Lig'de Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Başakşehir'de Robinho ve Alexandru Epureanu maç sonunda açıklamalar yaptı.
Robinho, "Bizim bir hayalimiz var, bu da şampiyon olmak. Böyle devam etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.
Alexandru Epureanu ise "Geçen sezon 8 puan avantajımız olmasına rağmen şampiyonluğu kaybetmiştik. Bu sezon 6 maçta çok dikkatli olmalıyız." şeklinde konuştu.
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