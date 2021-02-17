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GeriFutbol Başakşehir'in kaptanı Edin Visca 31 yaşında!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.02.2021 - 14:58 | Son Güncelleme:

Başakşehir'in kaptanı Edin Visca 31 yaşında!

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Başakşehir'in kaptanı Edin Visca 31 yaşında!
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İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, 31 yaşına giren takım kaptanı Edin Visca'nın doğum günü kutladı.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İyi ki doğdun Edin Visca." ifadeleri kullanıldı.

Kulüpten yapılan bir diğer paylaşımda ise "Bir dakikada Edin Visca" başlığıyla, Bosna-Hersekli oyuncunun UEFA Avrupa Ligi'nde attığı gollerden oluşan 1 dakikalık video yayımlandı.

Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Visca, son olarak turuncu-lacivertli takımın 10 Ocak'ta deplasmanda 2-1 kazandığı MKE Ankaragücü maçında forma giymişti.

 

Başakşehirin kaptanı Edin Visca 31 yaşında

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