Başakşehir'in kaptanı Edin Visca 31 yaşında!
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, 31 yaşına giren takım kaptanı Edin Visca'nın doğum günü kutladı.
Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İyi ki doğdun Edin Visca." ifadeleri kullanıldı.
Kulüpten yapılan bir diğer paylaşımda ise "Bir dakikada Edin Visca" başlığıyla, Bosna-Hersekli oyuncunun UEFA Avrupa Ligi'nde attığı gollerden oluşan 1 dakikalık video yayımlandı.
🌪 Bir dakikada 𝔼𝔻𝕀ℕ 𝕍𝕀𝕊ℂ𝔸! #UEL @europaleague pic.twitter.com/0QsMzeVlkE— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) February 17, 2021
Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Visca, son olarak turuncu-lacivertli takımın 10 Ocak'ta deplasmanda 2-1 kazandığı MKE Ankaragücü maçında forma giymişti.
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