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Futbol
DHA
Haber Giriş: 11.06.2020 - 11:23,Son Güncelleme:

Başakşehir’in gözü bu sezon da Bursaspor’un gençlerinde! Zeynullah ile Tayfun...

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Başakşehir’in gözü bu sezon da Bursaspor’un gençlerinde! Zeynullah ile Tayfun...
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Başakşehir Futbol Kulübü’nün Bursaspor altyapısına olan ilgisi sürüyor.

Geçtiğimiz sezon Bursaspor altyapısından yetişen Muhammed Şengezer, Abdülkadir Çelik, Muhammed Emin Sarıkaya ve Emir Şenocak’ı kadrosuna katan Başakşehir Futbol Kulübü bu sezon da Bursaspor U-19 takımının milli oyuncuları Zeynullah Türkay ile Tayfun Bebek için harekete geçti.

Menajerler aracılığıyla genç oyuncuların ailelerine teklifte bulunan Istanbul ekibi, gelecek vaadeden her iki oyuncu ile imza aşamasına geldi.

Profesyonel sözleşmeleri olmayan bu iki isim için Başakşehir Futbol Kulübü’nün Bursasporlu oyuncuları yetiştirme bedelini ödeyerek transfer edeceği öğrenildi.

 

Başakşehir’in gözü bu sezon da Bursaspor’un gençlerinde Zeynullah ile Tayfun...

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