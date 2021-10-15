Başakşehir'de Junior Caiçara, Aykut Kocaman'dan özür diledi

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Sosyal medya hesabından oyun sistemini eleştirdiği için dönemin teknik direktörü Aykut Kocaman tarafından Başakşehir'de kadro dışı bırakılan Caiçara, Beşiktaş maçı sonrası konuya açıklık getirip özür diledi.

Kocaman'ın ardından takımın başına gelen Emre Belözoğlu yönetiminde ilk galibiyetini Beşiktaş karşısında alan Başakşehir'de Junior Caiçara, maç sonu yaptığı açıklamada, "Sizlerin önceliğinde sayın Aykut Kocaman'dan böyle bir olay nedeniyle özür diliyorum. Sosyal medyadaki yorumum farklı yerlere gitti. Herkese, Aykut Kocaman hocamızdan özür dilediğimi belirtmek istiyorum." sözleriyle Aykut Kocaman'dan özür diledi.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya hesabından Başakşehir'in oyun anlayışını eleştiren Caiçara, "Savunmayı düşünerek oynadığımızı herkes biliyor fakat biz geçmişte böyle oynamıyor, her rakibi eşit görüp saldırıyorduk. Ve bu bize şampiyonluğu getirmişti. Şu anda tüm sistemi değiştirmenin anlamı yok. Bu benim fikrim. Mesajımdan rahatsız olanlardan özür dilerim ama hislerim böyle." sözlerinin ardından kadro dışı kalmıştı.