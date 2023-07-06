Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun yeni ekibi belli oldu! Orhan Ak sürprizi...

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Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun ekibinde sözleşmeleri sona eren Selçuk Şahin, Erdinç Sözer, Pierre Webo, Dolu Arslan, Behram Zülaloğlu, Yağız Çekem ve Metin Çakıroğlu ile yolların ayrıldığı açıklanmıştı.

Turuncu-lacivertli kulüp, Belözoğlu'nun ekibine yeni katılan isimleri duyurdu. Beşiktaş ve Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın ekibinde olan Orhan Ak, yeni sezonda Emre Belözoğlu'nun ekibine katıldı.

Emre Belözoğlu'nun ekibine katılan isimler şu şekilde:

Orhan Ak: 1. yardımcı antrenör

Halil Cihan Ünal: 2. yardımcı antrenör

Özden Öngün: Kaleci antrenörü

Mesut Keke: Kaleci antrenörü

Selçuk Tarakçı: Performans antrenörü

Emre Gürbüz: Performans antrenörü

Tolga Yalçın: Analist

Murat Özdemir: Analist

Toprak Kırtoğlu: Maç ve oyuncu izleme sorumlusu yardımcı antrenör

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