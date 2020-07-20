Başakşehir'de Edin Visca'nın heykeli mi dikiliyor?
Tarihinde ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayan Başakşehir'de takım kaptanı Edin Visca'nın heykelinin dikilmesi gündemde.
Başakşehir'in tarihinin ilk şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan futbolculardan Edin Visca'nın heykelinin dikilmesi gündeme geldi.
Başakşehir Futbol Kulübü'nün resmi twitter hesabı, Edin Visca heykelinin bulunduğu bir görseli paylaşarak, "Var bir hayalimiz!" paylaşımında bulundu.
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, sezon başında yaptığı açıklamada, ''Visca böyle giderse heykelini dikeceğiz'' sözlerini kullanmıştı.
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