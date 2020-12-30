Başakşehir'de Edin Visca - Okan Buruk krizi! Fenerbahçe...

Her transfer döneminde Fenerbahçe'nin listesinde ilk sıralarda yer alan Edin Visca, yine gündemde...

Geçtiğimiz dönemlerde Boşnak oyuncuyu kadrosuna katmak için tüm şartları zorlayan sarı-lacivertlilerin bu kez mutlu sona yakın olduğu belirtiliyor.

Başakşehir ile sözleşmesini 2025'e kadar uzatmasına rağmen transferden vazgeçmeyen Kanarya, para artı takasla bir kez daha teklifte bulundu.

"FENERBAHÇE'YE GİTMEK İSTİYORUM"

Hocası Okan Buruk ile arasının açık olduğu iddia edilen Visca'nın Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a, "Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum" dediği öğrenildi.

Çubukluyu giymek istediği geçtiğimiz dönemlerde konuşulan Visca'ya karşılık kiralık olarak Başakşehir'de oynayan Deniz Türüç ile Sinan Gümüş, Ademi ve Dirar'dan birini de takasta öneren Fenerbahçe'nin ayrıca para ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

2021 yılının ilk günlerinde Visca'nın sarı-lacivertlilere imza atma ihtimali yükselirken, bu transferde de sportif direktör Emre Belözoğlu'nun kilit rol oynadığı belirtildi.

Bu sezon Başakşehir formasıyla 21 resmi maçta oynayan tecrübeli kanat oyuncusu, 5 kez fileleri sarstı, 8 de asist yaptı.

ASİST CANAVARI

Süper Lig'de Başakşehir formasıyla 10. sezonuna giren Edin Visca, bu süreçte Türkye'nin en çıkan futbolcularından oldu..

En istikrarlı isimler arasına giren Boşnak futbolcu, son 3 sezonda ligin en çok asist yapan ismi olmayı başardı. 2017-18'de 15, 2018-19'da 14, 2019-20'de de 12 asistle zirveye çıkan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezonda oynadığı 12 lig maçında 5 asistle oynuyor.

HEM ATIYOR HEM ATTIRIYOR

Başakşehir'de toplam 364 resmi karşılaşmaya çıkan Edin Visca, 210 gole direkt katkı sağladı. Bu maçlarda 105 kez rakip fileleri havalandıran Boşnak futbolcu, 105 de asist yaptı. Yıldız futbolcunun kariyerinde 1 kırmızı kart bulunurken, 25 de sarı gördü.

Sarı-lacivertlilerin Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada yedek soyunan Visca, maçın 64. dakikasında oyuna girmişti. O karşılaşmanın ardından Boşnak oyuncu ile hocası Okan Buruk arasında sorun yaşandığı iddiaları da artmıştı. (Fotomaç)