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GeriFutbol Başakşehir'de Denizlispor maçına 5 eksikle hazırlanıyor
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Futbol
AA
Haber Giriş: 19.03.2021 - 13:58 | Son Güncelleme:

Başakşehir'de Denizlispor maçına 5 eksikle hazırlanıyor

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Başakşehir'de Denizlispor maçına 5 eksikle hazırlanıyor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 31. haftasında 21 Mart Pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde, topla ısınma çalışması yapıldı.

Üç grup halinde 5'e 3 pas ve top kapma çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekipte Junior Caiçara, Boli Bolingoli, Ponck ve Rafael'in tedavilerine devam edilirken, Junior Fernandes kondisyonerler eşliğinde sahada adaptasyon antrenmanları yaptı.

Denizlispor’un Başakşehir’e şansı tutmuyor, 13 maçta 3 galibiyet
Denizlispor’un Başakşehir’e şansı tutmuyor, 13 maçta 3 galibiyet

Medipol Başakşehir, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Yukatel Denizlispor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak ve Denizli'ye hareket edecek.

 

Başakşehirde Denizlispor maçına 5 eksikle hazırlanıyor

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