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Başakşehir'de Caner Erkin transferi sonrası ayrılık yolda!

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#Transfer#Emre Belözoğlu#Başakşehir
Başakşehirde Caner Erkin transferi sonrası ayrılık yolda
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2023 11:42

Süper Lig ekibi Başakşehir transferde hareketli günler geçiriyor. Edgar Ie'yi kadrosuna katan ve Ndayishimiye'yi rekor bir bedelle Nice'e gönderen İstanbul ekibi son olarak Caner Erkin ile anlaşma sağlamıştı. Emre Belözoğlu'nun takımında bir de ayrılık yaşanmak üzere...

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Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir, transferde hareketli günler geçiriyor. Çin'den Shaocong Wu'yu ve kulüpsüz olan Edgar Ie'yi transfer eden, Ndayishimiye'yi rekor bir bedelle Nice'e gönderdikten sonra Caner Erkin ile anlaşma sğalayan Başakşehir'de bir de ayrılık yolda...

Turuncu-lacivertli kulüp, sezon başında Dijon'dan transfer ettiği sol kanat oyuncusu Mounir Chouiar için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Kasımpaşa ve Ankaragücü, Fas asıllı Fransız futbolcuyu istiyor.

Emre Belözoğlu'nun planlarında yer almayan 24 yaşındaki futbolcunun transferi kısa süre içinde netlik kazanabilir.

Chouiar bu sezon Başakşehir formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 30 maçta 2 gol atıp 9 asist yaptı.

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#Transfer#Emre Belözoğlu#Başakşehir

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