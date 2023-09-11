Başakşehir'de Çağdaş Atan dönemi başladı

Haberin Devamı

Başakşehir, Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı Çağdaş Atan için imza töreni düzenledi.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde Çağdaş Atan, 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Yeni bir sayfa, yeni bir hoca. 2 yıl burada teknik direktörlük görevi yapmış eski hocamız Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkür ediyorum. Çağdaş hocaya da 'hoş geldin' diyorum. Başakşehir Futbol Kulübü bu yıl 10'uncu yılında. Çok önemli başarılara imza atmış bir kulübüz. Bu çatının altında alışık olduğumuz başarılara Çağdaş hoca ile devam edeceğimizi düşünüyorum. İstikrarlı bir yönetim anlayışımız var. Yönetim kurulu ile değerlendirip kararlarımızı alırız. En doğru kararı aldığımızı düşünüyorum. Bu kararın da doğru olacağına inanıyorum. Geçmişte elde ettiğimiz başarılara tekrardan imza atacağımıza tüm kalbimle inanıyorum. Yurtiçi ve yurtdışından farklı farklı hocaların bu takımı çalıştırmakla ilgili talebi oldu. Biz de Çağdaş hoca ile çalışmaya karar verdik. Kendisi de hedefleri olan, futbol anlayışını beğendiğimiz bir teknik adam" diye konuştu.

Haberin Devamı

ÇAĞDAŞ ATAN: BAŞAKŞEHİR, KURUMSAL YAPISINI TAMAMLAMIŞ, ŞAMPİYONLUK VE ŞAMPİYONLAR LİGİ HAFIZASI OLAN BİR KULÜP

Başakşehir'de teknik direktörlük görevine getirildiği için çok heyecanlı ve gururlu olduğunu aktaran Çağdaş Atan, "Sayın başkanımız ve yönetimimize göstermiş oldukları teveccühten dolayı teşekkür ediyorum. Başakşehir, kurumsal yapısını tamamlamış, şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi hafızası olan bir kulüp. İnşallah Başakşehir'i yeniden Avrupa'da mücadele eden ve zirve yarışında olan bir kulüp haline getirmek istiyoruz. Başakşehir, mevcutta iyi bir kadroya ve yapılacak transferlerle tekrardan zirve mücadelesi verebilecek bir kulüp yapısına sahip. Söyleyebileceğimiz tek şey, her gün bir önceki günden daha fazla çalışmak. Topu talep eden, oyunu domine eden bir oyun yapısı oluşturmak istiyoruz. Bunu rahatlıkla gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum. Her iki tarafa hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"BERKAY BENİM ÇALIŞMAYI SABIRSIZLIKLA BEKLEDİĞİM BİR OYUNCU"

Adı transfer dedikodularıyla anılan Berkay Özcan'ı takımda tutacaklarını aktaran Atan, "Kulübümüzden ayrılacak bir oyuncu üzerinden görüşme yapmadık. Bütün oyuncuları takımda tutmak istiyoruz. Başakşehir, üreten ve satan bir kulüp. Altyapıdan da faydalanmak istiyoruz. Başakşehir hem rekabet edecek hem de oyuncu yetiştirecek. Berkay benim çalışmayı sabırsızlıkla beklediğim bir oyuncu. Umarım o da bize gerekli cevabı verir. Kalitesi çok yüksek bir oyuncu" şeklinde konuştu.

"DAHA HIZLI OYNAYAN, ŞİDDETLİ BASKILAR YAPAN BİR TAKIM YARATMAK İSTİYORUZ"

Başakşehir'de oluşturmak istediği futbol felsefesiyle ilgili de konuşan genç teknik adam şunları söyledi:

Haberin Devamı

"Bana göre futbol zekası yüksek, pas kalitesi yüksek oyunculardan kurulu bir takımız. Dokunuşumuzun çabuk olacağını düşünüyorum. Daha hızlı oynayan, şiddetli baskılar yapan bir takım yaratmak istiyoruz. Bu bir süreç. Biz de ilk defa sezon içerisinde takım alıyoruz. İnşallah en kısa zamanda sonuç ve oyun anlamında değişiklikleri yansıtacağımızı düşünüyorum."

"İLK 4-5 İÇERİSİNDE YER ALABİLMEK ANA HEDEFİMİZ"

Sezonun geri kalanıyla ilgili hedeflerini de açıklayan Çağdaş Atan, "Ortak hedefimiz, şampiyonluk değil ama ona ulaşabilmek için mücadele etmek. İlk 4-5 içerisinde yer alabilmek ana hedefimiz. Ben de rekabet eden teknik direktörler arasında girebilmeyi istediğim için bu birliktelik oluştu. Şu an baktığımızda Avrupa kupaları hedefinden 7 puan uzaktayız. Yolumuz biraz uzun. Bu farkı kapatabileceğimizi düşünüyorum. Takıma çok güveniyorum. Emre hocaya da bıraktığı iyi takım için teşekkür ediyorum. Aldığımız iyi bir mirastan farklı bir yapıda takım yaratmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Ligde üst üste oynayacakları İstanbulspor, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarıyla ilgili ise Atan, "Kağıt üzerinde dezavantaj gibi gözüküyor ama ben bu rakiplerin hepsiyle oynayarak geldi. Ekip olarak bu maçlara çalışmışlığımız var. Bambaşka bir takımla sahaya çıkacağız. Her lig maçı çok zor. Bizim amacımız, oyuna hükmeden, hızlı oynayan bir takım yaratmak. Seyir zevki yüksek bir oyun vaat ediyoruz" dedi.