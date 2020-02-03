Başakşehir'de ayrılık! Miguel Vieira, Avusturya'ya transfer oldu
Medipol Başakşehir, Miguel Vieira’nın Avusturya ekiplerinden Wolfsberger’e kiralandığını açıkladı.
Medipol Başakşehir sezon başında İspanya 2’nci Lig ekiplerinden Lugo’dan kadrosuna kattığı Miguel Vieira, kiralık olarak Avusturya ekiplerinden Wolfsberger’e gönderdi.
Turuncu-lacivertli ekipten transferle ilgili yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Miguel Vieira, sezon sonuna kadar Avusturya 1. Lig ekiplerinden Wolfsberger’e kiralanmıştır. Portekizli oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.
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