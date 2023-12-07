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Başakşehir Urfa'yı Pelkas ve Emirhan ile eledi

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#Başakşehir#Pelkas#Başakşehir Haberleri
Başakşehir Urfayı Pelkas ve Emirhan ile eledi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2023 23:47

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Başakşehir, sahasında ağırladığı Şanlıurfaspor'u 2-0 yendi.

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Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu maçında Başakşehir, sahasında ağırladığı Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup etti ve 5'inci tura yükseldi. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 63'üncü dakikada Pelkas ve 72'nci dakikada Emirhan İlkhan kaydetti.

STAT: Başakşehir Fatih Terim
HAKEMLER: Yasin Kol, Özgür Ertem, Selahattin Altay
BAŞAKŞEHİR: Deniz Dilmen- Karzev, Ba, Opoku (DK. 75 Ie), Cemali Sertel, Mahmut Tekdemir (Dk. 64 Emirhan İlkhan), Onur Ergün, Serdar Gürler (Dk. 81 Figueiredo), Aleksic (Dk. 64 Deniz Türüç), Pelkas (Dk. 75 Berkay Aydoğmuş), Keny
ŞANLIURFASPOR: Aydın Bağ- Nshimirimana, N'Diaye, Mboula, Seyit Gazanfer, Donsah (Dk. 64 Adem Eren Kabak), Hüseyin Erkan (Dk. 64 Abdullah Aydın), Hüsamettin Tut, Mato (Dk. 46 Barış Ekincier), Baran Aksaka (Dk. 46 Mert Çapar), Muhammet Arslantaş (Dk. 78 Toure)
GOLLER: Dk. 63 Pelkas, Dk. 72 Emirhan İlkhan (Başakşehir)

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#Başakşehir#Pelkas#Başakşehir Haberleri

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