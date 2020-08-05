Başakşehir tur için Danimarka'da! FC Kopenhag maçını kazanırlarsa iddaa'da...

Bu bir ilandır

FC KOPENHAG

- 12 Mart'ta İstanbul'da oynadığı ilk maç sonrası 1 Haziran'da resmen futbola dönen FC Kopenhag, üst üste 2 galibiyet alıp "Şampiyonluk Turu" için iddialı olduğunu göstermişti ancak 6 maçlık galibiyetsiz seriye takılıp Midtjylland'ın 14 puan gerisinde ligi 2. sırada noktaladı.

- Başakşehir öncesindeki Celtic eşleşmesinde turun geçilmesinde büyük pay sahibi olan, sezonu 16 gol katkısı (12 gol - 4 asist) ile tamamlayan, kaptan Zeca'nın da "Büyük golcüydü, önemli bir parçamızdı..." diye bahsettiği Dame N'Doye takımla sözleşme yenilemedi ve Danimarka ekibinden ayrıldı.

- Ona alternatif olabilecek Michael Santos cezalı. Rövanşın ve doğal olarak da turun favorisini Başakşehir gördüğünü açıklayan TD Staale Solbakken'in hücumda kullanacağı isimler Jonas Wind (21) ve Mikkel Kaufmann (19) olacak.

BAŞAKŞEHİR

- FC Kopenhag galibiyeti sonrası Trabzon deplasmanından beraberlikle dönüp koronavirüs arası veren Başakşehir, fikstür avantajını iyi futboluyla harmanlayıp Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştı ve tarihe geçti.

- Bu turu geçen takım, Almanya'da gerçekleşecek olan 8'li final turunda, LASK Linz karşısında turu geçmesine kesin gözüyle bakılan Manchester United ile oynayacak.

- Temsilcimizde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

- TD Okan Buruk; "Türkiye adına turnuvada yer alıyoruz ve son 8'e kalmanın ne anlama geldiğini biliyoruz. İlk hedefimiz FC Kopenhag’ı geçmek. Kopenhag’ı geçtikten sonra Manchester United'ı düşünmek istiyoruz..." dedi.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- FC Kopenhag'ın son 5 maçının 3'ü "2.5 ÜST" bitti.

- Başakşehir son 5 maçının 4'ünde en az 2 gol atmayı başardı.

- FC Kopenhag bu sezon çıktığı 9 Avrupa Ligi maçında 17 sarı kart görürken, Başakşehir ise 9 maçta 22 defa sarı kartla cezalandırıldı.

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu UEFA Avrupa Ligi mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "FC Kopenhag Kazanır" oldu!

%17'lik kesim son 2 lig maçını kazanan Danimarka ekibinin rövanşta da kazanacağına güveniyor...

%8'lik kesim ise "1.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 2 gol çıkacağını düşünüyor.

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Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyonluğa uzanan yolculuğu...