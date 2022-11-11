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Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: 'Hedefim Avrupa'da takım çalıştırmak'

Güncelleme Tarihi:

#Başakşehir#Emre Belözoğlu#Avrupa
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Hedefim Avrupada takım çalıştırmak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2022 07:00

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yayıncı kuruluşla yaptığı açıklamada hedeflerini anlattı.

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Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu en büyük hayalinin Avrupa’da takım çalıştırmak olduğunu söyledi. Belözoğlu beIN Sports’a yaptığı açıklamada “Şu an birçok teknik adama göre kendimi çok iyi hissettiğim bir kulüpte çalışıyorum. En büyük hedefim Avrupa’da teknik adamlık yapmak. Bunun süresi ne zaman olur bilmiyorum ama önümde bunu yapabilecek zamanım var. Futbolu çok sevdiğim için çabuk öğrenmeye yatkın bir yapım var. En büyük hedefim oynadığım takımlarda olur mu bilmem ama Avrupa’da teknik adamlık yapmak” dedi.

Belözoğlu son haftaların formda ismi Youssouf Ndayishimiye için de “Youssouf, biz geldiğimizde 100 kiloya yakındı. Şimdi 92’lerde ama ben altına düşmesini istiyorum. Önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Gelişimini devam ettirirse Avrupa’da çok rahatlıkla oynayabilir” diye konuştu.

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#Başakşehir#Emre Belözoğlu#Avrupa

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