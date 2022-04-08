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Başakşehir, Shakhtar'a antrenman tesislerini açtı

#Rusya-Ukrayna Savaşı#Shakhtar Donetsk#Başakşehir
Başakşehir, Shakhtara antrenman tesislerini açtı

Medipol Başakşehir, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e antrenman tesislerini açtı.

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Başakşehir, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaştan dolayı sportif faaliyetlerini ülke dışında devam ettirmek zorunda kalan Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e çalışmalarını devam ettirebilmeleri için antrenman tesislerini açtığını duyurdu.

Başakşehir, Shakhtara antrenman tesislerini açtı

Medipol Başakşehir Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Savaş bölgesi Ukrayna’dan ülkemize gelen ve çalışmalarını tesisimizde sürdüren FC Shakhtar ekibinin her zaman yanında olduğumuzu belirtmekten ve onları ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

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#Rusya-Ukrayna Savaşı#Shakhtar Donetsk#Başakşehir

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