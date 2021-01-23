Başakşehir Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşma öncesi istatistikler

Medipol Başakşehir'de tedavileri devam eden Junior Caiçara, Bolingoli ve Nacer Chadli, Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekipte tedavisi süren Edin Visca'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

İSTATİSTİKLER

Başakşehir, Süper Lig tarihinde Rizespor'u konuk ettiği altı maçın beşini kazandı ve rakip filelere toplam 14 gol gönderdi. Başakşehir ile oynadığı son yedi Süper Lig maçını kazanamayan Rizespor, rakibini en son Aralık 2015'te mağlup edebildi. Başakşehir, Süper Lig tarihinde Rizespor ile oynadığı bütün maçlarda rakip fileleri en az bir kez havalandırdı. Rizespor bugüne kadar sezona "son şampiyon" unvanıyla giren takımlara konuk olduğu hiçbir Süper Lig maçını kazanamadı.

Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Başakşehir, bu galibiyeti kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada aldı. Rizespor, İstanbul takımlarına rakip olduğu son 14 Süper Lig maçının 13'ünü ve son yedi karşılaşmanın tamamını kaybetti. Edin Visca, Rizespor'a karşı forma giydiği son dört Süper Lig maçında da en az bir gole katkı sağladı. Başakşehir bu sezon Edin Visca'nın forma giymediği hiçbir Süper Lig maçını kazanamadı. Rizespor'un Süper Lig'de attığı son 11 golün dokuzunda Milan Skoda'nın doğrudan katkısı var. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Rizespor'a rakip olduğu altı Süper Lig maçının dördünü kazandı.

BAŞAKŞEHİR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir Rizespor maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de bu sezon 3'er sarı kart gören İrfan Can Kahveci, Alexandru Epureanu ve Mahmut Tekdemir ceza sınırında bulunuyor.

Bu üç futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 22. haftada Atakaş Hatayspor'u ağırlayacağı mücadelede forma giyemeyecek.