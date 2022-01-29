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Başakşehir Partizan hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın var mı?

#İstanbul Başakşehir#Partizan#Hazırlık Maçı
Başakşehir Partizan hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda Canlı yayın var mı

Başakşehir lige verilen arada Antalya'da hazırlık kampı geçiriyor. Kamp içinde tek bir hazırlık karşılaşması oynayacak olan turuncu-lacivertli ekip, Partizan ile karşı karşıya gelecek.

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İstanbul Başakşehir kulübünden yapılan açıklamaya göre, turuncu-lacivertli takım, Spor Toto Süper Lig'e verilecek arayı değerlendirmek amacıyla 26 Ocak-2 Şubat'ta Antalya Maxx Royal Belek Hotel'de kamp gerçekleştiriyor.

Medipol Başakşehir, kamptaki tek hazırlık maçını 29 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de Sırbistan Süper Ligi ekiplerinden Partizan ile oynayacak.

Başakşehir Partizan hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir Partizan hazırlık maçı bugün saat 17:00'da başlayacak. Mücadeleyi canlı yayınlayacak kanal bulunmuyor.

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#İstanbul Başakşehir#Partizan#Hazırlık Maçı

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