Canlı Anlatım: Başakşehir Maccabi Netanya maçı

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Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçında temsilcimiz Başakşehir, İsrail’den Maccabi Netanya ile mücadele ediyor.

İlk yarı oynanıyor

Başakşehir: 0

Maccabi Netanya: 1

Goller: 2' Itzhak

İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut, Serdar Gürler, Berkay, Deniz Türüç, Okaka.

Maccabi Netanya: Nitzan, Konstantini, Galabov, Shlomo, Hartherz, Avraham, Takang, Karzev, Twumasi, Rotman, Itzhak

BAŞAKŞEHİR MACCABI NETANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir Maccabi Netanya maçı bugün oynanıyor. Karşılaşma saat 20.45'te başladı. Başakşehir Maccabi Netanya maçı TRT Spor’dan canlı izleniyor.

BAŞAKŞEHİR

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 4. sırada bitirip UEFA Avrupa Konferans Ligi vizesi alan Başakşehir, kadrosunu büyük ölçüde korumayı başardı.

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Kiralık sözleşmeleri sona eren Trezeguet, Pizzi ve Salih Uçan takımlarına dönerken; Tolga Ciğerci serbest bırakıldı, Fredrik Gulbrandsen'le yeniden anlaşılamadı.

Milan'dan Leo Duarte'nin tapusunu alan turuncu-lacivertli ekip; savunmaya Ahmed Touba, orta alana Lucas Biglia takviyeleri yaptı.

Hücumun sol kanadına Trezeguet yerine Mounir Chouiar gelirken, sağ kanada da Patryk Szysz eklendi. Son olarak da Fenerbahçe'yle yollarını ayıran Mesut Özil takıma katıldı ancak Mesut henüz hazır olmadığı için UEFA'ya bildirilen oyuncu listesinde yer almadı.

TD Emre Belözoğlu yönetiminde temmuz başından bu yana 3 hazırlık maçı yaptılar, hiçbirinde gol yemediler. Hücum merkezinde Enzo Crivelli ile Stefano Okaka arasındaki tercih maç saati netleşecektir.

Orta alanın güvenceli Berkay Özcan ile Mahmut Tekdemir kolay kolay bozulmaz. Yanlarına Biglia eklenir.

Belözoğlu'nun kanatlarda tercih edeceği oyuncular da büyük bir merakla bekleniyor...

MACCABI NETANYA

İsrail Ligat ha'Al'de geçen yılı dördüncü sırada tamamlayan Maccabi Netanya, tecrübeli kalecisi Dani Amos'u Maccabi Petah Tikva'ya kaptırdı. Yerini bir başka tecrübeli isim Itamar Nitzan'la doldurdu.

Defansif kurgudan Zlatan Sehovic ayrıldı, Almanya'dan Florian Hartherz ve Hapoel Tel Aviv'den Raz Shlomo kadroya eklendi.

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Alt ligde Hapoel Kfar Saba formasıyla 20 gol katkısı (14 gol - 6 asist) veren Gil Itzhak hücum çeşitliliği yaratma adına transfer edildi. Elde zaten Partizan çıkışlı Igor Zlatanovic vardı; Itzhak'ın gelişiyle rekabet arttı.

Kaptan Aviv Avraham, bir dönem Gaziantep FK forması giyen Patrick Twumasi ve gelecek vadeden stoper Omri Gandelman kadronun dikkat çeken diğer isimleri...