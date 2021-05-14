Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan Neymar ve Mbappe'ye teşekkür

Yaşanan ırkçılık skandalı sonrasında sahaya çıkmama kararını nasıl aldıklarını beIN Sports'ta anlatan Göksel Gümüşdağ, "Olay yaşandığı an, Webo ve Demba Ba ile konuştum. Onların psikolojisini görünce CEO'muz Mustafa Bey'e 'Kararımız net, sahaya çıkmıyoruz.' dedim. Nihat Bey de aradı, '4 hakem de değişmezse bu gece İstanbul'a dönüyoruz.' dedim. UEFA delegesine, 'Ceferin'e iletin: İlk olarak 4 hakem de değişecek, ikincisi ise Webo'nun kırmızı kartı iptal edilecek. Bu şekilde olursa yarın maça çıkarız.' dedim. 'Mümkün değil, cezai şartlar olur.' dedi, 'Hepsine katlanırız.' dedim. Bu bir duruştur." dedi.

PSG'YE TEŞEKKÜR

Gümüşdağ, ırkçılık olayı sonrasında destek olan PSG'li futbolcular Neymar ve Mbappe hakkında ise "Özellikle Paris Saint-Germain Kulübü Başkanı Nasser Bey'e, yönetim kuruluna, elbette Neymar ve Mbappe'ye de duruşlarından ötürü çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İki takım arasında Fransa'da oynanan maç 0-0 devam ederken, 17. dakikada turuncu-lacivertli ekibin yardımcı antrenörü Pierre Webo, bir pozisyon sonrası hakeme itirazda bulunmasının ardından dördüncü hakem Coltescu'nun ırkçı söylemine maruz kalmıştı.

Bu olayın üzerine iki takım oyuncuları da hakemler değişmeden maça devam etmeyeceklerini belirterek sahadan çekilmişti.

UEFA'nın hakemleri değiştirmesinin ardından maç ertesi gün tamamlanabilmiş, yaşanan olaylar dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı.

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