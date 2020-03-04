Başakşehir - Kopenhag maçı ne zaman?

Başakşehir ve Kopenhag arasında oynanacak ilk maç 12 Mart’ta İstanbul’da oynanacak. Rövanş karşılaşması ise 19 Mart’ta Danimarka’da oynanacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.55'te başlayacak. Danimarka’nın başkentinin takımı olan Kopenhag Danimamarka Lig’inde şu anda liderin 9 puan gerisinde 2. Sırada yer alıyor. Geçtiğimiz sezon Danimarka Lig'in şampiyonu olan ekip, toplamda 13 Danimarka Ligi Şampiyonluğuna sahip.

Okan Buruk, Kopenhag eşleşmesi hakkında şöyle konuştu;

Kopenhag çıkar mı diye düşünmüştüm. UEFA Kupası'nı kaldırdığım stat. Yine ikinci maçı orada oynayacağız. Bu eşleşme iki tarafı da memnun etmiştir diye düşünüyorum. Daha iyi ve büyük takımlar vardı. Her takım çok iyi ama daha önemli kulüpler de vardı. Ben iki taraf için de iyi bir eşleşme olduğunu düşünüyorum.

''TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDEN TEK TAKIMIZ''



Türk futbolseverlerin bizim maçımızda tribünleri tamamen doldurmasını bekliyorum. Sporting Lizbon maçında tribünde birçok farklı takımın formaısyla gelen taraftarları gördüm. Bu çok güzel. Ortak duygularla bu maçları oynamalıyız. Herkesi Konpehag maçına davet ediyorum. Türkiye'yi temsil eden tek takımız. Başarıya ve puana ihtiyacı olan bir ülkeyiz. Dolu tribünler önünde inşallah iyi bir skor almayı umut ediyorum.