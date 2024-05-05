Başakşehir - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel 11’ler!

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Başakşehir – Kasımpaşa maçı bugün oynanacak maçlar arasında yer alıyor. Avrupa kupalarına gitme mücadelesi veren iki takımdan Başakşehir 52 puanla 5'inci, Kasımpaşa ise 49 puanla 7. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçta RAMS Başakşehir, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etmişti.
Başakşehir - Kasımpaşa maçı 5 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da oynanacak. Mert Güzenge yöneteceği Başakşehir Kasımpaşa maçı beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Rams Başakşehir: Muhammed, Leo, Ba, Opoku, Ömer Ali, Josef, Berkay, Pelkas, Deniz, Davidson, Piatek.
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Porozo, Yasin, Ben Ouanes, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Ngoy, Oğulcan, Nuno da Costa.