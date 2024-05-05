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Başakşehir - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel 11’ler!

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Başakşehir - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta İşte muhtemel 11’ler
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 11:06

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Başakşehir evinde Kasımpaşa’yı konuk ediyor. Başakşehir 52 puanla 5. sırada yer alırken Kasımpaşa 49 puanla 7. sırada bulunuyor. Her iki takım da Avrupa kupalarına gitmek için üst sıralara yükselmeyi hedefliyor. Süper Lig'deki son üç maçında puan kaybetmeyen İstanbul Başakşehir, Çağdaş Atan yönetimindeki en uzun galibiyet serisini tekrarladı. Peki, Başakşehir - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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Başakşehir – Kasımpaşa maçı bugün oynanacak maçlar arasında yer alıyor. Avrupa kupalarına gitme mücadelesi veren iki takımdan Başakşehir 52 puanla 5'inci, Kasımpaşa ise 49 puanla 7. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçta RAMS Başakşehir, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etmişti.

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Başakşehir - Kasımpaşa maçı 5 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da oynanacak. Mert Güzenge yöneteceği Başakşehir Kasımpaşa maçı beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Rams Başakşehir: Muhammed, Leo, Ba, Opoku, Ömer Ali, Josef, Berkay, Pelkas, Deniz, Davidson, Piatek.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Porozo, Yasin, Ben Ouanes, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Ngoy, Oğulcan, Nuno da Costa.

 

 

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