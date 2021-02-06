Başakşehir Karagümrük maçı saat kaçta?

Başakşehir ile Fatih Karagümrük arasında oynanan tek Süper Lig maçını bu sezonun ilk yarısında Fatih Karagümrük 2-0 kazanmıştı. Son iki Süper Lig maçını sekiz gol yiyerek kaybeden Başakşehir, bu sezon sadece bir kez daha uzun bir seri yaşadı.

Deplasmanda çıktığı son üç Süper Lig maçında 7 puan toplayan Fatih Karagümrük, sezonun ilk sekiz dış saha karşılaşmasında sadece 4 puan alabilmişti. Süper Lig'de oynadığı son üç iç saha maçından galibiyet çıkaramayan ve son karşılaşmasında Hatayspor'a yenilen Başakşehir, ligden düştüğü 2012/13 sezonundan bu yana evinde üst üste iki yenilgi almıyor. İstanbul takımlarına konuk olduğu son 12 Süper Lig maçını kaybeden Fatih Karagümrük, son galibiyetini Haziran 1962'de Yeşildirek'i 3-2 yenerek aldı.

BAŞAKŞEHİR KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İSTATİSTİKLER

Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı golünü kalesinde gören takım olan Başakşehir, önceki iki sezonun toplamında yediği sayıyı geride bıraktı. Başakşehir bu sezon Edin Visca'nın oynadığı Süper Lig maçlarında %40'lık galibiyet yüzdesi yakalarken, Bosna Hersekli oyuncunun yer almadığı karşılaşmalarda sahadan 3 puanla ayrılamadı. Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini, Süper Lig'de çıktığı son dört maçın üçünde birer gol attı.

Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'de attığı son üç deplasman golünün ikisinde Jimmy Durmaz'ın asisti vardı.

Süper Lig'de görev yaptığı son dört karşılaşmada gol sevinci yaşayamayan Aykut Kocaman'ın, kariyerinde üst üste beş maçlık gol hasreti bulunmuyor.

EKSİKLER

Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Deniz Türüç bu mücadelede takımındaki yerini alamayacak. Tedavileri devam eden Edin Visca, Nacer Chadli ve Berkay Özcan da karşılaşmada forma giyemeyecek. Tedavisi devam eden Rafael'in durumu ise maç günü netlik kazanacak.

Turuncu-lacivertli ekipte, uzun süreli sakatlıkları bulunan Junior Caiçara ve Bolingoli de diğer eksik isimler.

ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Bu sezon üçer sarı kart gören Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir ve Ömer Ali Şahiner, Fatih Karagümrük müsabakası öncesi ceza sınırında bulunuyor. Bu üç futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 25. haftada Göztepe'ye konuk olacağı mücadelede forma giyemeyecek.