Başakşehir, Göztepe'yi 3 golle geçip turladı

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu mücadelesinde Başakşehir, Göztepe’yi 3-1 yenerek bir üst tura yükseldi.

Maçtan dakikalar

21. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından Deniz Türüç’ün soluna çekip savunmanın arkasına yaptığı ortada, kale önünde Serdar Gürler’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu. 1-0

24. dakikada kaleci Arda Özçimen’in ceza sahası içinde yaptığı hatada araya giren Serdar Gürler’e de çarpan top ağlara gitti. 2-0

35. dakikada Başakşehir atağında savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Serdar Gürler, kontrolünü sağladıktan sonra ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta top savunmaya çarparak kornere çıktı.

37. dakikada Başakşehir’in hızlı kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Okaka, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve meşin yuvarlağı kalecinin solundan uzak köşeden ağlarla gönderdi.

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60. dakikada Ömer Ali Şahiner’in ceza sahası dışında yaptığı vuruşta top direğin yanından auta gitti.

71. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta Keny’den önce kaleci araya girip topu kontrol etti.

73. dakikada Ali Akman’ın vuruşunda Volkan Babacan topu oyun alanına çelerken, ceza saha çizgisine gelen topa İzzet Furkan’ın sağ ayağıyla düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1



Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Serkan Olguncan xx, Bora Özkara xx

Başakşehir: Volkan Babacan xx, Ömer Ali Şahiner xx, Ahmed Touba xx, Mahmut Tekdemir xx (Şener Özbayraklı dk. 62 x), Lucas Lima xx, Biglia xx (Nzaba dk. 40 x), Serdar Gürler xxx (Partyk Szysz dk. 85 ?), Deniz Türüç xx, Berkay Özcan xx, Mounir Chouiar (Aleksic dk. 46 x) xx, Okaka xxx (Keny dk. 46 x)

Yedekler: Muhammed Şengezer, Azubuike, Batuhan Çelik, Efe Koyuncu, Caiçara

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Göztepe: Arda Özçimen x, Uğur Kaan x (Efe Saçıkara dk. 74 x), Mihojevic x, Luckas Gottwalt x, Emir Ortakaya xx, Mesut Emre Kesik xx, Tijanic x (Yalçın Kaya dk. 60 x), Tuğbey x (Emre Gedik dk. 74 x), Atanga xx, Kvasina x (İzzet Furkan dk. 60 xx), Ali Akman xx

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Yasin Öztekin, Palmer, İsmail Köybaşı, Arslanagic, Tarık Çamdal

Teknik Direktör: Ekrem Dağ

Goller: Serdar Gürler (dk. 21 ve 24), Okaka (dk.37) (Başakşehir), İzzet Furkan (dk.71) (Göztepe)

Sarı kart: Atanga (Göztepe)