Başakşehir, Gent karşısında çeyrek final için sahada! Emre Belözoğlu'nun 11'i netleşti

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Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda 1-1’in rövanşında bugün sahasında Gent’i konuk ediyor. Fatih Terim Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçta, Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Temsilcimizin turu geçebilmesi için sahadan mutlak galibiyet ile ayrılması gerekiyor. Her türlü beraberlikte maç uzatmaya gidecek. Uzatmada da eşitlik bozulmazsa çeyrek finale çıkan takımı penaltılar belirleyecek.

KARŞILAŞMAYA HER RENKTEN TARAFTAR BEKLENiYOR

Başkan Göksel Gümüşdağ tüm takım taraftarlarını maça beklerken mücadeleden elde edilecek gelir depremzedelere gönderilecek. Başakşehir’de sakatlığı devam eden Mesut Özil bugünkü rövanşta görev alamayacak. Belçika’daki ilk maçta sakatlanan Eden Karzev’in durumu ise bugün belli olacak. UEFA’ya bildirilen listede yer almayan Caner Erkin, Joao Figueiredo ve Shaocong Wu da kadroda yer alamayacak.

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50- Başakşehir, Gent ile birlikte Avrupa’da 50. sınavına çıkacak.Turuncu lacivertliler önceki 49 maçta 17 galibiyet, 12 beraberlik ve 20 yenilgi aldı.

10- Gent mücadelesi ile Avrupa kupalarında iç sahada 25. maçına çıkacak olan Başakşehir evinde 10 galibiyet, 7’şer de beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.