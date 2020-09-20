Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Arda Turan eski takımına karşı!

Galatasaray'ın Başakşehir maçı ilk 11'i: Fatih Öztürk; Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi; Taylan Antalyalı; Feghouli, Belhanda, Arda Turan, Emre Kılınç; Falcao

Başakşehir'in ilk 11'i: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Berkay, Visca, Demba Ba

Başakşehir Galatasaray maçı ile Süper Lig'de ikinci hafta heyecanı devam ediyor. Fatih Terim ve eski öğrencisi Okan Buruk'un karşı karşıya geleceği Başakşehir Galatasaray maçı, sezonunun ikinci haftasında puan tablosundaki yerleşim ve motivasyon açısında önem arz edecek. Peki, Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, her iki takımın da 3 puan parolası ile sahaya çıkacağı karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 2'nci hafta mücadelesinde Başakşehir, Galatasaray'ı konuk edecek. 20 Eylül Pazar günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 24 maçtan 11'ini Galatasaray, 7'sini Başakşehir kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 38 golüne, Medipol Başakşehir 35 golle cevap verdi.



GALATASARAY, SON 12 MAÇTA 3 KEZ KAZANDI



Sarı-kırmızılı takım, Medipol Başakşehir ile ligde yaptığı son 12 müsabakada 3 kez galip gelebildi.

Söz konusu dönemdeki maçlardan 4'ü berabere bitti, Başakşehir ise 5 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.



BAŞAKŞEHİR'İN EVİNDEKİ MAÇLAR



Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde yapılan 12 lig maçında taraflar beşer kez galip geldi, son 2 müsabaka berabere bitti.

Yedisi Başakşehir Fatih Terim, 5'i Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçlarda ev sahibi ekip 21, konuk Galatasaray 14 gol attı.



TEKNİK ADAMLARIN REKABETİNDE TERİM ÜSTÜN



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski futbolcusu Okan Buruk'un yönettiği takımlara karşı galibiyet sayılarında üstünlük kurdu.

İki teknik adamın Süper Lig'de karşılaştığı 8 maçta Terim 3 galibiyet alırken, Buruk 2 kez kazanma sevinci yaşadı. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.



Fatih Terim, tamamı Galatasaray'ın başında olmak üzere Medipol Başakşehir'le 9 kez karşılaştı. Tecrübeli teknik adamın takımı, bu müsabakaların 5'ini kazanırken, 3'ünden beraberlik, 2'sinden yenilgiyle ayrıldı.



Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde, futbolculuğunda büyük başarılar elde ettiği eski takımı Galatasaray'a 17. kez rakip olacak. Buruk, Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'in başında Galatasaray'la karşı karşıya geldiği 16 lig müsabakasında üçer galibiyet ve beraberlik, 10 yenilgi gördü.

ARDA TURAN ESKİ TAKIMINA KARŞI



Altyapısından çıktığı Galatasaray'a 9 yıl aradan sonra dönen Arda Turan, eski takımı Medipol Başakşehir'e karşı ilk kez forma giyecek.

Galatasaray'dan 2011'de İspanya'nın Atletico Madrid takımına transfer olan Arda Turan, ardından Barcelona'ya geçti. Arda, Katalan temsilcisinden kiralık olarak 2018'in ocak ayında Medipol Başakşehir'e transfer oldu. Turuncu-lacivertli takımda 2 yıl kalan tecrübeli futbolcu, ocak ayında İstanbul temsilcisi ile yollarını ayırdı.



Mayıs ayında Barcelona ile sözleşmesinin sona ermesiyle Galatasaray'a dönen Arda Turan, ayrılmasının ardından eski takımı Medipol Başakşehir'e ilk kez rakip olacak.



EMRE AKBABA SAKAT, ETEBO'NUN DURUMU BELİRSİZ



Galatasaray'da Emre Akbaba sakatlığı nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.



Sağ üst arka adalesinden sakatlık yaşayan ve tedavisi süren Emre, bir süre daha takımdan ayrı kalacak. Takıma yaklaşık 10 gün önce katılan, antrenman ve maç eksiği olan yeni transferlerden Oghenekaro Etebo hakkındaki kararı teknik direktör Fatih Terim verecek.



Öte yandan Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Oghenekaro Etebo, Fatih Terim'in görev vermesi durumunda Medipol Başakşehir müsabakasıyla ilk kez sarı-kırmızılı formayı giymenin heyecanını yaşayacak.

LİGDE SON 6 DEPLASMAN MAÇINI KAZANAMADI



Galatasaray, Süper Lig'deki son 6 deplasman maçında galibiyet çıkaramadı.



Son yıllarda dış sahadaki sıkıntılı performansıyla dikkati çeken sarı-kırmızılı ekip, 2019-2020 sezonunda rakip sahadaki son 6 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı. Galatasaray, söz konusu süreçte üçer beraberlik ve yenilgi gördü.



Sarı-kırmızılı takım, yeni sezonda ligdeki ilk deplasman maçında bu kötü seriyi kırmak için mücadele edecek.