Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ: "Takımımıza ve Aykut Hoca'ya sonuna kadar güveniyoruz"

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Maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Gümüşdağ, "Fenerbahçe gibi ligin en iyi takımlarından birine karşı bu mücadeleyi vermeleri önemliydi. Takımımıza ve Aykut hocaya sonuna kadar güveniyoruz. Şu an hak ettiğimiz yerde değiliz. Başakşehir'in ligde 8. sezonu. Müzesinde şampiyonluk kupası olan bir takım. Hala ligin zirvesini zorlayacak bir takım. Ben buna inanıyorum. İnandığımız için de 4 haftadır sabırla, oyuncularımıza güvenimiz tam olduğu için, hep arkalarında durduk. 4 maçta 0 puandan sonra, bu maçın ayrı bir önemi vardı. Kazandığmız için çok mutluyuz." diye konuştu.

Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Ligi'nde başarılar dileyen Gümüşdağ, uzun soluklu planlar yaptıklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Başakşehir olarak 3-4 hafta ile karar alacak değiliz. En büyük özelliğimiz istikrarımız ve kurumsal yapımız. Her işe uzun solukla bakıyoruz. Aykut hoca çok tecrübeli. Planlamalarımız hep uzun vadeli. Oyuncularda da bizde de stres vardı. 4 haftada 0 puan olunca gayet doğal. Bundan sonra puanların devam edeceğine inanıyorum. Başakşehir emin adımlarla hak ettiği yere, yani zirveye doğru devam edecektir."