Başakşehir - Beşiktaş maçında gecenin pozisyonu! Adnan Januzaj'ın kırmızı kartı doğru mu? "Bu maça atanmasına şaşırmıştım"

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Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Mete Kalkavan ve ekibinin görev yaptığı üst sıralar adına önem taşıyan mücadelede özellikle ilk yarıda Başakşehir'in 10 kişi kalmasına neden olan kırmızı kart pozisyonu büyük tartışma yarattı.

Mücadelede dakikalar 34. dakikayı gösterirken Gedson Fernandes, Adnan Januzaj'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Topa müdahale etmek isterken ayağı kayan Januzaj, düştükten sonra Gedson'un bacağına müdahalede bulundu. Sağlık görevlileri oyun alanına gelirken Mete Kalkavan pozisyonu VAR'da incelemeye karar verdi.

Pozisyonu inceleyen Mete Kalkavan, Adnan Januzaj'a kırmızı kart gösterdi ve Başakşehir 10 kişi. Gedson Fernandes ise tedavisinin ardından ve oyun alanına döndü.

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*Görüntü, beIN SPORTS'tan alınmıştır

Başakşehir - Beşiktaş maçında Adnan Januzaj'ın gördüğü kırmızı kart doğru mu?

Seçim Demirel: Gecenin pozisyonu diyebiliriz gerçekten de. Çok tartışılıyor. Şimdi ben, tamamen bir taraftar olarak yorum yapmam zaten mümkün değil ve bir hakem gözüyle, oyun kurallarına hakim biri olarak yorum yapıyorum. Burada oyuncu, her ne kadar kazara bir kayma sonucunda bu hamleyi yapmış olsa da gördüğüm şu ki turunculu oyuncu, ayağı bükülü bir şekilde topla oynuyor ve devamında o ayağını yukarı kaldırarak hiç bükme gereği duymadan... Rakibini karşıda görüyor ve hiç ayağını sakınmadan hareketini devam ettiriyor. Kramponlarının çivili kısmıyla bileğin üzerine bir temas gerçekleşiyor. Bana göre bu net bir kırmızı. VAR için de çok açık bir kanıt var ve bunu hakemine sunmak zorunda. Hakem de bunu izledikten sonra bir kırmızı kart çıkardı. Bütün işleyişi doğru olarak değerlendiriyorum.

Deniz Çoban: Şuradan başlamak istiyorum ki maçın Video Yardımcı Hakem'i Serkan Tokat, bu kararı veren... Dün, Göztepe - Pendik maçında da görevi vardı. Orada da bir VAR müdahalesi var Serkan'ın. Ben, onu izlediğim zaman 'doğru bir VAR müdahalesi değil' dedim ve buradan bir ceza almıştır diye düşünüyordum ki bu maça atandığını görünce şaşırdım. Bu pozisyon olduktan sonra elbette benim bir fikrim vardı ama bizim burada spor servisinde de tartışılıyor, sosyal medyada konuşuluyor, arkadaşlarımızdan arayanlar oluyor. Tamamen iki farklı görüş var. Oyuncu kazara çarptı ve ayağını kurtaramazdı, bilerek ayağını çekebilirdi ama gitti çarptı şeklinde... Şimdi burada hareketin şiddeti, yoğunluğu ve yaralayıcılığı konusunda şüphe yok herhalde. Orada hepimiz hemfikiriz. Fakat burada kullanacağınız kriter şu; oyuncu bu teması engelleyebilir miydi, engelleyemezdi? Buna diyorsak ki oyuncu bunu engelleyebilirdi ama engellemedi, o zaman net kırmızı kart. Ama dersek ki oyuncunun bu teması önleme şansı yoktu, ayağı kaydı ve bu temas kontrolü dışında istemsizce gerçekleşti ki o zaman da buna kırmızı kart diyemeyiz. Ben, Seçim Hocam gibi net konuşamıyorum. Her iki görüşün de kabul görebileceği bir pozisyon. Sabaha kadar tartışılsa iki farklı düşüncedeki kişiler ikna edilemez. Şimdi gelelim benim fikrime... Bir kere oyuncunun ayağı gerçekten çok dengesiz bir şekilde kayıyor. Kaydıktan sonra topla oynama gayretini sürdürüyor ve topla oynuyor. Amacı topla oynamak. Şurada kaydı ama topla oynamaktan vazgeçmedi. Ayağı zemine bastı. İşte oynadıktan sonra bunu kontrol edebilir mi edemez mi? Problem bu. Ben diyorum ki bu bir hakem kararı. Hakem de bu pozisyonu aynı bu şekilde gördü ve bu şekilde değerlendirdi. Faul olduğuna da karar verdi ve avantaj oynattı. Ayağını kaçırabilir miydi, kaçıramaz mıydı? Ben, oyuncunun niyetini okuyamıyorum. Kaçırıp kaçıramayacağı konusunda da net fikir ortaya sunamıyorum. O yüzden diyorum ki bu hakemin kararıdır. Hakem, izledikten sonra buna kırmızı kart gösterdiyse evet, kabulüm. Kırmızı kart doğrudur fakat VAR müdahalesi doğrudur diyemiyorum. Çünkü bu oyuncu; bu ayağı kurtaramazdı, bu teması önleyemezdi diyenlere haksızsınız diyemeyiz. O da bir görüştür ve bu pozisyon için bu görüş geçerlidir. Bu, sana göre bana göre bir pozisyondur. O nedenle yorum gereken pozisyona Video Yardımcı Hakem'in müdahale ettiğini düşünüyorum.

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*Görüntü, beIN SPORTS'tan alınmıştır

Bülent Yıldırım: Üst düzey bir pozisyon bu. Dolayısıyla tartışılması ve saha içinden gelen insanların da farklı yorumlarının olması son derece değerli benim için. Müsabakanın hakemi bu esnada avantaj işaretini yaptı. Ona göre bu, bir faul ve avantaj oynattı. Teoriden gideceğim. Daha basit gideceğim. Birincisi; ciddi faullü oyunda neye bakılıyor? Niyet, hız ve şiddet, yoğunluk, ayağın neresiyle neresine yaptı, bunların tamamı toplandığında oyuncu sağlığı için bir tehdit oluştu mu oluşmadı mı... Ciddi faullü oyunun tarifi bu. Bana sorarsanız şöyle; hakemlik içinde sübjektif unsurlar olan bir şey. Neden? Çünkü niyet konusunda sübjektif unsurlar söz konusu. Diğer unsurların tamamı var. Buradaki niyet konusu, Deniz Çoban'ın vurguladığı hakem kararı konusuna sadece şu noktada iştirak etmiyorum: Video Hakem tekniği açısında baktığınızda hakem, bunun basit bir faul olduğunu düşünüp avantaj uyguluyor. Büyük olasılıkla Video Hakem, bu gözden kaçmış bir ciddi faullü oyun kanısına varıyor. Missed incident olarak görüyor. Öyle olduğu için çağırmasının doğru olduğunu, verilen kırmızı kartın doğru olduğunu düşünüyorum.