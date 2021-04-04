Başakşehir 3-1 Yeni Malatyaspor (Maçın golleri ve özeti)

Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Başakşehir, karşılaşmanın son dakikalarında attığı gollerle Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Tolga Ciğerci, 87. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 90+1. dakikada Aleksic attı. Yeni Malatyaspor'un tek golü ise 71. dakikada Adem Büyük'ten geldi.

Ev sahibi ekipte Demba Ba, 79. dakikada kullandığı penaltı atışını gole çeviremedi.

Bu sonucun ardından Başakşehir, Aykut Kocaman ile 2. galibiyetini alırken puanını 33'e yükseltti. Yeni Malatyaspor ise 32 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

İlk dakikada Ndayishimiye'nin orta sahadan kafayla gönderdiği topu ceza yayı önünde kontrol eden Demba Ba, kaleci Abdulsamed ile karşı karşıya kaldı. Senegalli oyuncunun yerden vuruşunda kaleci Abdulsamed ayaklarıyla gole izin vermedi.



26. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Ceza sahasında topla buluşan Deniz Türüç, sağdan bindiren Tolga Ciğerci'nin önüne pasını gönderdi. Bu oyuncunun gelişine şutunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti: 1-0.

27. dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Sağ kanattan Mustafa Eskihellaç'ın altıpas önüne yaptığı ortada Adem Büyük kafayı vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.

38. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında Deniz'in pasını Demba Ba kontrol etmek isterken, Wallace ayak koydu. Topu önünde bulan Giuliano bekletmeden şutunu attı, kaleci Abdulsamed sağına uzanıp meşin yuvarlağı kontrol etti.



Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARI

71. dakikada Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Karim Hafez'in arka direğe gönderdiği topa Adem Büyük gelişine vurdu ve meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

76. dakikada Medipol Başakşehir penaltı kazandı. Visca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Duarte ve Semih Kaya arasındaki hava topu mücadelesi sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. 79. dakikada Demba Ba'nın kullandığı penaltıda, kaleci Abdulsamed Damlu sağına gelen topa uzandı ve meşin yuvarlağı kontrol etti.

87. dakikada ev sahibi takım bir kez daha öne geçti. Sol kanattan Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta, savunmanın müdahale ettiği top ceza sahası dışına açıldı. Ömer Ali Şahiner, topun gelişine çok sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

90+1. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan hızlı gelişen atakta Visca, ön direğe doğru hareketlenen Aleksic'e pasını attı. Bu oyuncun ayak içiyle gelişine yaptığı vuruşta, top filelere gitti: 3-1.

Karşılaşma ev sahibi takımın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Duarte, Cemali Sertel (Dk. 80 Aleksic), Tolga Ciğerci, Ndayishimiye, Visca, Giuliano (Dk. 90 2 Epureanu), Deniz Türüç (Dk. 90 2 Mahmut Tekdemir), Demba Ba (Dk. 80 Crivelli)

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Karim Hafez, Mustafa Eskihellaç (Dk. 60 Mallan), Ahmed Ildız (Dk. 89 Malle), Acquah, Fofana, Adem Büyük, Tetteh

Goller: Dk. 26 Tolga Ciğerci, Dk. 87 Ömer Ali Şahiner, Dk. 90 1 Aleksic (Medipol Başakşehir), Dk. 71 Adem Büyük (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Ponck, Dk. 70 Duarte (Medipol Başakşehir), Dk. 62 Chebake (Yeni Malatyaspor)

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