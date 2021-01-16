Başakşehir 1 - 1 Sivaspor / Maç özeti ve golleri

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Süper Lig'de 19. haftanın maçında Başakşehir ile Sivasspor karşılaştı. Yoğun kar yağışı altında oynanan mücadelede oyuncular sahada ayakta kalmakta zorlandı.

38. dakikada kazanılan frikikte Aleksic'in şutu ağlara gitti ve Başakşehir maçta 1-0 öne geçti. Bu golden 4 dakika sonra ise Başakşehir savunmasının uzaklaştıramadığı topta ceza sahasına gelen ortayı Hakan Arslan ağlara gönderdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

85. dakikada Başakşehir'in Demba Ba ile bulduğu gol faul gerekçesiyle değer kazanmadı ve mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Başakşehir ve Sivasspor puanlarını 23 yaptı.

Başakşehir'in 2 maçlık galibiyet serisi sona ererken, Sivasspor ise son 4 maçında 3. beraberliğini aldı.

BAŞAKŞEHİR 1-1 SİVASSPOR

GOLLER: 38' Aleksic, 42' Hakan Arslan



MAÇTAN POZİSYONLAR (İLK YARI)

11. dakikada Aleksic’in son çizgiden çevirdiği topa ön direkte vuran Demba Ba’nın vuruşunda top az farkla auta çıktı.

14. dakikada sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında Aleksic’in ortasına ceza alanı ortasında Demba Ba vurdu. Top üstten auta çıktı.

34. dakikada hakem Alper Ulusoy, saha çizgilerin belirlenmesi için kar temizleme görevlilerine sahaya davet etti.

38. dakikada çizgi üzerinden kullanılan endirekt serbest vuruşta Deniz’in dokunduğu topa vuran Aleksic’in şutu filelerle buluştu. 1-0

42. dakikada Sivasspor’da Gradel’in sol kanattan çevirdiği topa Hakan Arslan kafa ile dokundu ve takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 1-1

İKİNCİ YARI

52’nci dakikada İrfan Can’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Ponck’un kafa vuruşu kaleci Ali Şaşal’da kaldı.

55’inci dakikada Fajr’ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Robin Yalçın’ın dokunduğu top direğe çarparak auta çıktı.

56’ncı dakikada hakem Alper Ulusoy yeniden saha çizgilerinin temizlenmesini istedi.

72’nci dakikada kar yağışının devam etmesi nedeniyle hakem Alper Ulusoy saha çizgilerinin yeniden temizlenmesi istedi.

75’inci dakikada Deniz’in ceza sahası çizgisi üzerinden şutunda kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

Mücadele 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 19. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Medipol Başakşehir, kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı. Turuncu-lacivertli ekip, geride kalan hafta MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 2-1 yendiği mücadelenin ilk 11'ine göre kadroda 2'si zorunlu 3 değişiklikle sahada yer aldı.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Edin Visca ve Nacer Cadhli ile yedek kulübesine çekilen Fredrik Gulbrandsen'in yerine Danijel Aleksic, Enzo Crivelli ve Demba Ba ilk 11'de görev yaptı. Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlıkları süren Mert Günok ve Junior Caiçara da kadroda yer almayan diğer isimler oldu.



Turuncu-lacivertli ekip; Volkan Babacan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç, Aleksic, Crivelli ve Demba Ba ilk 11'iyle sahaya çıktı.

AHMET OĞUZ KADRODA

Demir Grup Sivasspor'un Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Ahmet Oğuz, konuk ekibin maç kadrosunda ilk kez yer aldı. Yedekler arasında yer alan Ahmet, teknik direktör Rıza Çalımbay'dan forma şansı bekledi.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI

Mücadeleden önce Başakşehir'de kar yağışı şiddetini arttırdı. Karşılaşmanın 4. dakikasında hakem Alper Ulusoy, maç topunun değişmesini istedi. Bu dakikadan sonra oyun turuncu topla devam etti.

İLK 11'LER



Başakşehir: Volkan, Rafael, Epureanu, Ponck, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can Kahveci, Deniz, Aleksic, Demba Ba, Crivelli

Sivasspor: Ali Şaşal, Robin, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan Arslan, Fayçal Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare

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