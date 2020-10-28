Başakşehir 0-2 PSG /Maçın özeti ve golleri

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Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Paris Saint-Germain ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Temsilcimiz, oyunun kontrolünü eline aldığı bölümlerde Kean'in golüne engel olamadı ve 64. dakikada PSG öne geçti.

Dakikalar 79'u gösterdiğinde sahneye bir kez daha Kean çıktı ve farkı 2'ye yükseltti.

Kalan dakikalardan gol sesi çıkmadı ve PSG, Başakşehir'i deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Başakşehir, ilk 2 maçını puansız geçerken PSG de 3 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

5' Paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Di Maria ortaladı, Marquinhos istediği kafa vuruşunu yapamayınca top ceza alanımızın dışına çıktı.

7' Kendi yarı alanında topu alan Mbappe, sol taç çizgisi üzerinde topu atıp hızla ileri çıktı. Soldan içeriye giren Fransız yıldızın çaprazdan çektiği şutta top kaleci Mert'in kucağına gitti.

9' Başakşehir savunmasından doldurulan topta Kimpembe hata yaptı. Topu önünde bulan Crivelli'nin geriye çıkardığı topa İrfan Can gelişine vurdu ancak top farklı şekilde yandan auta çıktı.

11' Başakşehir etkili geldi. Sağ kanattan Rafael'in ortasına kale alanı içindeki İrfan Can yükseldi ancak istediği vuruşu yapamayınca kafasını sıyıran top ters taraftan ceza alanını terk etti. Devamında Deniz'in ortaladığı top savunmaya çarpıp kornere çıktı.

15' Başakşehir gole çok yaklaştı. Kendi yarı alanından çok iyi çıkan temsilcimizde orta alanda buluştuğu topla sağa doğru ilerleyen Crivelli gerilerden gelen Visca'yı gördü. Visca'nın ceza alanına girmeden şutunda yerden giden top direğin dibinden auta çıktı

17' Neymar'ın sol kanattan direkt ceza alanı dışına doğru kullandığı köşe vuruşunda kontrolü yapan Florenzi kaleyi denedi, top üstten auta gitti.

25' Başakşehir'de Rafael ceza alanının hemen dışından çok iyi bir şut çekti, kaleci Navas sert gelen topu güçlükle çıkardı

31' PSG'nin sağ kanattan gelişen atağında Sarabia ortaladı, ceza alanı içindeki Kurzawa sol çaprazdan gelişine voleyi vurdu, top çerçeveyi bulmadı

32' Hızla Başakşehir ceza alanına giren PSG'de Kurzawa'dan pası alan Di Maria sol çaprazda yerden sert bir vuruş yaptı, top ters taraftaki direğin yanından auta çıktı.

37' Sağ kanattan iyi bindiren Florenzi'nin ortasında Mbappe penaltı noktası üzerinden gelişine vuruşunu yaptı, top az farkla yandan auta çıktı

38' Başakşehir bir kez daha uzaktan şutla etkili oldu. Deniz'den pası alan Visca yayın gerisinden sert vurdu, top direğin dibinden dışarı gitti.

41' Di Maria topun başında. Hafif sol çaprazdan, ceza alanının dışından kazanılan serbest vuruşta kritik bir an olabilir...

46' PSG ikinci yarının hemen başından çok etkili geldi. Sarabia'dan pası alan Mbappe penaltı noktasına doğru topu çıkardı. Sarabia'nın gelişine vuruşunda top üstten auta çıktı.

50' Sol kanattan Bolingoli'nin ortaladığı topu ön direkte kontrol eden Visca düşerken vuruşunu yaptı, kaleci Navas topu kontrol etti.

56' Mert'in eliyle hemen başlattığı topu orta alanda alan Visca hızla içeri sokuldu ve ceza yayının üzerinden çok sert vurdu. Kaleci Navas sağına doğru giden topu güçlükle çeldi

64' Sol kanattan Mbappe'nin kullandığı köşe vuruşunda altı pasa doğru gelen topa bomboş kalan Moise Kean kafayı vurdu ve PSG'yi 1-0 öne geçirdi.

70' Başakşehir rakip kalenin hemen önünde üst üste çok önemli fırsatlar buldu. Yaşanan karambodle İrfan Can ve Crivelli bir türlü topu kaleye yollayamazken sol çaprazdan Deniz Türüç'ün şutunda kaleci Navas önemli bir kurtarış yaptı

79' Sağ kanattan topu taşıyan Kehrer'in pasında kale alanı içindeki Mbappe'nin dokunduğu topu arka direkte kontrol eden Moise Kean dönerek vuruşunu yaptı ve farkı ikiye çıkardı

İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mehmet Topal, Berkay, İrfan Can, Deniz Türüç, Visca, Crivelli

PSG: Navas, Florenzi, Kimpembe, Danilo, Kurzawa, Marquinhos, Herrera, Di Maria, Mbappe, Neymar, Kean