Başakşehir 0-1 Karagümrük (Maçın özeti ve golü)
Süper Lig'in 24. haftasında son şampiyon Başakşehir, Karagümrük'e 1-0 mağlup oldu ve Aykut Kocaman yönetiminde ikinci maçından da sahadan yenik ayrıldı.
Süper Lig'de geçen senenin şampiyonu Başakşehir, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Başakşehir, Karagümrük'e 1-0 yenildi ve kötü gidişatına dur diyemedi.
Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golü 52. dakikada Jimmy Durmaz attı.
Başakşehir'de 19. dakikada Giuliano penaltı atışından yararlanamadı, 68'de ise Crivelli'nin attığı gol geçersiz sayıldı.
Bu sonucun ardından Karagümrük puanını 37'ye çıkartırken Başakşehir 24 puanda kaldı.
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