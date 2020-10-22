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Haber Giriş: 22.10.2020 - 11:07 | Son Güncelleme:

Barış Ermiş: ''Obradovic günümüzün dışında kalıyor, NBA'de yapamaz''

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Barış Ermiş: ''Obradovic günümüzün dışında kalıyor, NBA'de yapamaz''
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Galatasaray’ın tecrübeli oyun kurucusu Barış Ermiş, Fenerbahçe'nin eski antrenörü Zeljko Obradovic hakkında konuştu.

Bu sezon Galatasaray forması ile profesyonel kariyerinde 17. sezonunu geçiren Barış Ermiş, Deniz Aksoy’un S Sport’taki 3 Saniye programının konuğu oldu. Barış Ermiş, Fenerbahçe’de birlikte çalıştığı Zeljko Obradovic için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe’deki sezonlarından bahseden deneyimli oyun kurucu, Simone Pianigiani dönemi hakkında, “Hem takım olarak hem de psikolojik olarak kötü bir seneydi. Pianigiani esnek değildi ve esnek olmadığı gibi, bir beğenmemezlik vardı.” şeklinde konuşuruken, Zeljko Obradovic için “Çalıştığım bir basketbol dehası ama günümüz basketbolunun dışında kalıyor. Onun dediği dışında bir şey olmuyor. Bu da oyuncuyu bunaltıyor. NBA’deki antrenörler dahil, dünyanın en iyi antrenörlerinden biri ama NBA’de yapamaz. Obradovic ben odaklı. NBA ise oyuncu odaklı.” dedi.

Barış Ermiş: Obradovic günümüzün dışında kalıyor, NBAde yapamaz

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