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Barış Alper Yılmaz kimdir? İşte Barış Alper Yılmaz'ın biyorafisi

#Barış Alper Yılmaz#Barış Alper Yılmaz Kimdir
Barış Alper Yılmaz kimdir İşte Barış Alper Yılmazın biyorafisi

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Barış Alper Yılmaz aday kadroya dahil edilirken, sakatlığı bulunan Cengiz Ünder bu maçlarda forma giyemeyeceği bildirildi. Bu gelişmenin ardından Barış Alper Yılmaz'ın kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Barış Alper Yılmaz kimdir?

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Futbola 2011'de doğduğu şehir Rize'de başlayan Barış Alper Yılmaz, 2017-2018 sezonunda Ankara Demirspor'da profesyonel kariyerine geçiş yaptı. Başkent ekibinde 3 sezonda 43 resmi maça çıkan genç oyuncu, 2020-2021'de ise Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu. İşte, Barış Alper Yılmaz'ın biyorafisi...

Barış Alper Yılmaz 23 Mayıs 2000'de İkizdere'de dünyaya geldi. Sol kanat mevkisinde oynayan futbolcu, Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.

Futbola 2012'de Rize İl Özel İdarespor'da başladı. 2017'de 3. Lig takımlarından Ankara Demirspor'a transfer oldu. 3 sezon burada oynadıktan sonra 1. Lig'e yükselen Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu. 9 Temmuz 2021'de Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

 

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