Barcelona'yı yıkan Luis Suarez'den Ronald Koeman'a "telefon" göndermesi!

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Barcelona'da Koeman tarafından takımda istenmeyen ve 2020 yılında gözyaşlarıyla takımdan ayrılıp Atletico Madrid'in yolunu tutan Suarez, Barça'ya golünü attıktan sonra Hollandalı teknik adama gönderme yaptı.

Atletico, Wanda Metropolitano'da oynanan mücadeleyi 2-0 kazanırken maça damgasını vuran isim Uruguaylı golcü Luis Suarez oldu.

Thomas Lemar'ın attığı golde asisti yapan 34 yaşındaki golcü, 44. dakikada iyi oyununu bir de golle süsleyerek skoru 2-0'a getirdi.

Atletico formasıyla eski takımı Barça'ya ilk golünü atan Suarez, takımdan ayrılmasına neden olan Koeman'ı da unutmadı.

Golden sonra abartılı sevinmeyen Suarez, kendisini arayarak "Barcelona'nın planları içinde olmadığını" söyleyen Barça Teknik Direktörü Ronald Koeman'a göndermede bulunarak "telefon" işareti yaptı.

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Suarez, bu sezon Atletico formasıyla çıktığı 10 maçta 5 gol atıp 1 de asist yaptı.

GOL SEVİNCİNİ ANLATTI

Barcelona maçının ardından karşılaşmayı değerlendiren Suarez, gol sevinciyle ilgili olarak "Gol sevincim, insanlara hala aynı telefon numarasını kullandığımı hatırlatmak içindi..." dedi.

Geçen sezon Atletico Madrid formasıyla La Liga şampiyonluğu yaşayan Uruguaylı forvet, Barcelona maçı öncesi RTVE'ye yaptığı açıklamada şunları söylemişti.

"BENİ HOR GÖRDÜLER"

"Evet, kadere inanıyorum. Barcelona'da oynadığım dönemde, beni hor gördüler ve beni sinirlendirmek için tek başıma antrenman yaptırdılar. Buna rağmen profesyonelliğimi hiç bozmadım ama o günleri de unutmadım. Ben bir profesyonelim. Her gün surat asmadan antrenman yaptım çünkü yapmam gereken buydu ve hep kaderin benim için iyi bir son hazırladığına inandım."

Barcelona'nın, Ronald Koeman'ın üzerindeki baskıyı artırdığını ve eski kulübünün şu anki durumundan dolayı mutlu olmadığını söyleyen Suarez, Goal'e yaptığı açıklamada ise "Barcelona'da arkadaşlarım var ve yıllarca orada top oynadım. Bu yüzden, kulübün düştüğü durum benim de canımı acıtıyor ama Barcelona yönetimi, ne yapılması gerektiğini bilmiyor. Umarım, Barcelona zirvede olduğu günlere tekrar döner çünkü kulüpte çok fazla gelecek vadeden oyuncu var." demişti.

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Barça efsanesi Xavi'nin, Ronald Koeman'ın yerine geçebilecek bir isim olduğunu söyleyen Uruguaylı, "Bir taraftar ve oyuncu olarak onun neler yaptıklarını biliyorum. Xavi, göreve gelmek için en iyi zamanı beklemeli. O, zeki bir adam ve kulübün zorluklarını iyi biliyor. Kulüpte, birlikte karar vermesi gereken eski takım arkadaşları var ve bu zor bir karar olacak." diye konuşmuştu.

KOEMAN DA İTİRAF ETMİŞTİ

Koeman da geçen sezon başında Atletico Madrid’e transfer olan Luis Suarez hakkında önemli bir itirafta bulunmuştu.

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Uruguaylı golcüyü takımdan göndermenin zor bir karar olduğunu vurgulayan Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, oyuncunun İspanya'da kalmasının kendileri açısından kötü olduğunu belirtmişti.

SUAREZ'İN KARİYERİ

Profesyonel futbolculuk kariyerine Nacional'de başlayan Uruguaylı golcü, 2006 yılında Hollanda'nın Groningen takımına transfer olarak Avrupa'nın yolunu tuttu.

Groningen'de 1 sezon top koşturan Suarez, 15 gol atıp 7 de asist yaparak Ajax'ın dikkatini çekti. 7 milyon euro bonservis bedeliyle Ajax'ın kadrosuna kattığı Luis Suarez, Hollanda deviyle 159 maça çıkarken 111 gol ve 68 asistlik müthiş performansla Avrupa devlerinin transfer listesine girdi.

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AJAX PERFORMANSI PREMIER LİG KAPISI AÇTI

4 sezon formasını giydiği Ajax'ta harikalar yaratan Suarez'e, 2011 yılında Premier Lig kapısı açıldı ve 26.5 milyon euro bedelle Liverpool'a transfer oldu.

Liverpool'da da gollerini sürdüren Uruguaylı yıldız, 3.5 sezonda 82 gol ve 47 asistlik performansla göz kamaştırmaya devam etti.

BARÇA İLE BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞTU

Premier Lig ekibinden 81.7 milyon euro bonservis bedeliyle Barcelona'nın yolunu tutan Luis Suarez, Katalan ekibiyle başarıdan başarıya koştu.

Barcelona ile 283 maça çıkan Suarez, 195 gol ve 113 asistlik performansıyla kariyerinin en iyi dönemini yaşadı.

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Katalan devinde 5 sezon forma giyen Luis Suarez; 1 Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Kulüpler Kupası, 1 UEFA Süper Kupa, 4 La Liga, 4 Kral Kupası ve 2 de İspanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.