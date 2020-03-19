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Futbol
Haber Giriş: 19.03.2020 - 10:24,Son Güncelleme:/

Barcelona'nın yıldızları eve kapandı! Suarez'den karantina paylaşımı...

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Corona virüsü salgını karşısında önlemlerini en üst seviyeye çeken kulüplerin başında gelen Barcelona'da futbolcular eve kapandı.

Barcelona teknik ekibi ve oyuncuları, korona virüsü salgını yüzünden alınan önlemler çerçevesinde evlerinde vakit geçirip bireysel antrenmanlarına devam ederken, taraftarlarına mesaj göndermeyi de unutmadılar.

Barcelonanın yıldızları eve kapandı Suarezden karantina paylaşımı...

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