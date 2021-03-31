Barcelona'nın Lionel Messi için transfer planı Sergio Agüero!

Spor Arena Dış Haber | Lionel Messi, önümüzdeki sezon hangi takımda forma giyecek? Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lionel Messi ile Manchester City ve PSG'nin ciddi şekilde ilgilendiği iddia ediliyordu.

İspanyol Sport gazetesinin haberine göre Manchester City, Lionel Messi transferinden vazgeçme noktasına geldi. Messi'nin Barcelona'da kalacağını düşünen City'nin transfer görüşmelerini durdurduğu kaydedildi.

'MESSI BARCELONA'DA KALACAK GİBİ GÖZÜKÜYOR'

Habere göre Manchester City yönetiminin ''Kazanamayacağımız bir transfer yarışına girmek istemiyoruz. Messi, Barcelona'da kalacak gibi gözüküyor'' diyerek Messi'den vazgeçtiği belirtildi.

MESSI İÇİN TRANSFER: SERGIO AGÜERO

Öte yandan Barcelona, sezon sonu Manchester City'den ayrılacağı açıklanan Sergio Agüero'yu transfer etmek istiyor. Barcelona'nın Agüero'yu transfer etmek istemesindeki en büyük etken ise Lionel Messi...

İspanyol basınında Katalan ekibinin Lionel Messi ile çok yakın arkadaş olan Agüero'yu takıma kazandırıp Messi'nin takımda kalmasını sağlayacağı yazıldı. Messi, bir başka yakın arkadaşı Luis Suarez'in sezon başında takımdan gönderilmesini eleştirmişti.