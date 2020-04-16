Barcelona'dan Lionel Messi ve Neymar operasyonu!

Barcelona'da corona virüsü salgınına karşın transfer çalışmaları devam ediyor.

İspanya basını, Barcelona yönetiminin, Lionel Messi ile yeni sözleşme konusunda görüşmelerin sürdüğünü ve anlaşmanın yakın olduğunu yazdı.

"MESSI İLE ANLAŞACAKLAR"

Barcelona'nın eski başkan yardımcısı Emili Rousaud ise "Barcelona ile Messi yeni sözleşme konusunda anlaşacaklar. Anlaşmaya varmak için iki taraftan birinin taviz vermesi gerekiyor ancak bu güzel hikaye daha uzun sürmezse çok şaşırırım" dedi.

NEYMAR'IN DÖNÜŞÜ...

Rousaud sözlerini, "Bu yaz Neymar'ın da Barcelona dönmesi ihtimalini yüksek görüyorum" ifadeleriyle tamamladı.