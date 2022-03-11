Barcelona'dan istediğini alan Galatasaray, Avrupa'da bir ilke imza attı

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Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Galatasaray, Avrupa'da ise farklı bir profil çiziyor.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda konuk olduğu Barcelona ile 0-0 berabere kalan sarı kırmızılılar, bu sezon Avrupa arenasında henüz yenilgi almadı.

EN UZUN GOL YEMEME SERİSİ

Avrupa Ligi'nde toplamda 7 maça çıkan Galatasaray, namağlup unvanını sürdürürken deplasmanda oynadığı son dört Avrupa kupası maçında gol yemeyerek kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı.

AVRUPA'DA TEK EKİP

Ayrıca sarı kırmızılı ekip, bu sezon Avrupa kupalarında grup aşamasından bu yana boy gösteren takımlar arasında hiçbir maçta skor dezavantajı yaşamayan tek ekip olma başarısı da gösterdi.

Opta verilene göre, Avrupa kupalarında oynadığı son yedi maçı kaybetmeyen Galatasaray (3G 4B), Ekim 1999-Eylül 2000 arasındaki 13 karşılaşmalık süreçten bu yana en uzun serisini yaşıyor.