Haber Giriş: 22.03.2020 - 17:13,
Barcelona'dan Beşiıktaş'a corona virüs desteği!
Barcelona, Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayarak 'Evdekal' çağrısında bulundu.
Beşiktaş, sosyal medya hesabından "Sakin ol champ... Evimizdeyiz!" şeklinde paylaşım yaptı.
Bunun üzerine La Liga devi Barcelona, siyah-beyazlı kulübün paylaşımını alıntılayarak "Sakin ol champ... biz de evdeyiz" mesajı yayınlayarak evde kal kampanyasına destek verdi.
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