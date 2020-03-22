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Futbol
Haber Giriş: 22.03.2020 - 17:13,Son Güncelleme:/

Barcelona'dan Beşiıktaş'a corona virüs desteği!

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Barcelona'dan Beşiıktaş'a corona virüs desteği!
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Barcelona, Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayarak 'Evdekal' çağrısında bulundu.

Beşiktaş, sosyal medya hesabından "Sakin ol champ... Evimizdeyiz!" şeklinde paylaşım yaptı.

Bunun üzerine La Liga devi Barcelona, siyah-beyazlı kulübün paylaşımını alıntılayarak "Sakin ol champ... biz de evdeyiz" mesajı yayınlayarak evde kal kampanyasına destek verdi.

Barcelonadan Beşiıktaşa corona virüs desteği

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