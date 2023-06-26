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Barcelona’da Sarunas Jasikevicius dönemi sona erdi

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#Barcelona#Jasikevicius#Basketbol
Barcelona’da Sarunas Jasikevicius dönemi sona erdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2023 19:01

İspanya Basketbol Ligi ekiplerinden Barcelona, başantrenör Sarunas Jasikevicius ile yolların ayrıldığını açıkladı. İspanyol ekibinin yeni başantrenörü ise Roger Grimau oldu.

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İspanya Basketbol Ligi’nde sezonu şampiyon olarak tamamlayan Barcelona’da başantrenör Sarunas Jasikevicius dönemi sona erdi. İspanyol ekibi, 3 sezondur takımın başında yer alan Litvanyalı başantrenöre gösterdiği profesyonellik, bağlılık, özveri ve her zaman olumlu ve yakın davranış için teşekkür ederken gelecekte kendisine başarılar diledi. Jasikevicius’un başantenörlüğünde Barcelona 3 yılda 2 İspanya Basketbol Ligi Şampiyonluğu, 2 İspanya Kupası (Copa Del Rey) Şampiyonluğu ve 1 de Katalan Ligi Şampiyonluğu olmak üzere 5 kupa kazandı.

YENİ BAŞANTRENÖR ROGER GRIMAU

İspanyol ekibi, Jasikevicius ile yolların ayrılmasının ardından başantrenörlük görevine de eski oyuncusu Roger Grimau’nun getirildiğini duyurdu. 30 Haziran 2025 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzalayan 44 yaşındaki Grimau, 2 yıldır Barça Athletic’in başantrenörlüğü görevini üstleniyordu. 2003-2011 yılları arasında İspanyol ekibinin formasını terleten Grimau, 2010 yılında EuroLeague şampiyonluğu elde etti.

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#Barcelona#Jasikevicius#Basketbol

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